Arisa, futuro incerto a The Voice Kids dopo gli scatti “hot”?/ “La Rai non ha fatto salti di gioia”: il rumor

Arisa, futuro incerto in Rai dopo gli scatti social senza veli? L’indiscrezione

Il recente post Instagram condiviso da Arisa, che la vede posare nuda in alcuni scatti e lanciare un originale appello per cercare marito, ha ricevuto reazioni da più parti. Cristiano Malgioglio ha seguito la sua idea e ha condiviso anche lui un appello social per trovare l’uomo ideale, mentre Rocco Siffredi ha proposto alla cantante di realizzare un p*rno educativo e romantico. Non tutti, però, hanno accolto con entusiasmo ed ironia quanto pubblicato da Arisa: in Rai, infatti, sembra che non abbiano affatto digerito tali scatti provocanti.

A riportare l’indiscrezione è Giuseppe Candela per Dagospia. La cantante sarà impegnata nella nuova edizione di The Voice Kids, in qualità di giudice. Il suo posto, però, è ora piuttosto in bilico: “La nudissima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché “bacchettoni” ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici“.

Il destino di Arisa a The Voice Kids. E sui Ricchi e Poveri…

Il post senza veli di Arisa, dunque, stonerebbe con il ruolo che presto dovrebbe andare a ricoprire. Alla fine, però, la sua presenza a The Voice Kids dovrebbe essere confermata: “Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo“.

Chi, invece, potrebbe fare il percorso inverso e dire addio alla trasmissione sono i Ricchi e Poveri: “I Ricchi e Poveri, a differenza di quanto circolato, potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all’estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte…“.

