Arisa gonfia a Sanremo 2025, fan divisi tra preoccupazione e ironia

Arisa è stata protagonista nella serata delle Cover a Sanremo 2025 al fianco di Irama, la cantante è tornata sul palco dell’Ariston con Say Something e ovviamente le reazioni del web non si sono fatte attendere. Da chi ha notato le somiglianze con Mercoledì Addams fino ad alcuni tratti estetici che non sono passati inosservati ai telespettatori, c’è infatti chi ha notato un certo gonfiore nel viso dell’artista lucana e ha attribuito la questione ai ritocchini che la stessa Arisa ha confermato

“Voglio essere quella che sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua” diceva in una intervista del 2020 la cantante che poi confessato invece di aver fatto ricorso ai ritocchi. C’è anche chi invece si è preoccupato per la cantante: “Speriamo vada tutto bene per Arisa, è parsa un po’ gonfia” si legge tra i commenti spuntati sui social

Arisa e Irama convincono: “Prestazione eccellente, non hanno sbagliato una nota”

Arisa e Irama si sono lasciati andare a una Cover di Say Something sul palco del teatro Ariston a Sanremo 2025. Un momento molto speciale e applaudito dal pubblico del Festival su X: “Tre minuti senza sbagliare una nota, momento davvero speciale al Festival, sono stati bravissimi entrambi” si legge nelle fila di commenti apparsi. Esibizione dunque pienamente approvata in una notte di grande musica al teatro Ariston.

E c’è chi candida la coppia come vincitrice della serata delle Cover di Sanremo 2025, dove la concorrenza si preannuncia comunque piuttosto agguerrita, tra un’esibizione e l’altra destinate a rubare la scena.

