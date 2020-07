Arisa: “Grandi te*te, grande cuore”/ Pippa sfoggia il suo décolleté “Sembri la Loren”

La cantante Arisa è tornata a mostrarsi attraverso Instagram. La bella e brava artista ha pubblicato uno scatto “dall’alto”, in cui si vede la stessa seduta per terra con un vestito un po’ scollato che non nasconde il suo generoso décolleté. A corredo dell’immagine la didascalia “Big boobs, big heart”, che tradotto significa “Grandi tet*te, grande cuore”. Uno scatto provocatorio quello di Arisa, come del resto ci ha abituato la stessa negli ultimi tempi, e i suoi fan sembrano particolarmente apprezzare. C’è infatti ci ha commentato “Sei stupenda Ross”, e ancora “Felicita’ contagiosa..grande..”, mentre un altro scrive, paragonandola alla Loren: “Ma che meraviglia…sembra un fotomontaggio, la faccia di Arisa sul corpo di SOPHIA…”. Negli scorsi giorni sempre la stessa Pippa aveva pubblicato uno scatto con a corredo le parole “Rutto, scoreggio e amo il sole”, e anche in quel caso i suoi follower avevano apprezzato la genuinità e la semplicità della stessa cantante nota per brani come “Sincerità”, “La Notte”, “Meraviglioso amore mio” e molti altri ancora.

ARISA, DECOLTE’ SU INSTAGRAM E DOMANI L’ESIBIZIONE AL VERSILIANA FESTIVAL

Arisa, come detto in apertura, non è nuova a “provocazioni”. Appena è arrivata l’estate la cantante si è mostrata in tutto il suo splendore, con addosso un costume intero mentre fceva un bagno in un fiume. Anche in quell’occasione i like erano stati migliaia così come i commenti, con i suoi fan che pare apprezzino e non poco quando la loro beniamina si scopre un po’ di più rispetto al solito. Anche se Arisa o Pippa, come volete chiamarla, non incarna la bellezza tipica, la cantante ha un nocciolo duro di seguaci che apprezzano non soltanto le sue doti artistiche ma anche quelle estetiche. E domani la cantante si esibirà al Versiliana Festival e poi il 29 alla Casa del Jazz di Roma, due spettacoli dopo il lungo periodo di stop causa covid: “Abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove – l’annuncio sempre via Instagram – una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate”.





