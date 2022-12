Arisa ha un nuovo fidanzato?/ “Con Vito Coppola non sono riuscita a confrontarmi. Oggi amo…”

Arisa ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Vito Coppola?

Dopo la lunga e soddisfacente avventura a Ballando con le stelle, Arisa è tornata alla cattedra dei professori di Amici. La cantante continua però ad essere protagonista anche per questioni di cuore. Proprio nello show di Milly Carlucci Arisa sembrava avesse trovato l’amore proprio nel suo maestro Vito Coppola. Tra i due è effettivamente iniziata una storia che, tra smentite e conferme e altri e bassi, è andata avanti fino alla rottura definitiva.

Vito Coppola ha lasciato Arisa e Ballando con le stelle per volare a Londra ed intraprendere un nuovo e importante impegno lavorativo. La cantante è ora impegnata ad Amici e ci si chiede se sia impegnato anche il suo cuore. La risposta è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tele Sette, dove Arisa ha dichiarato: “Oggi amo finalmente me stessa. E, credetemi, è l’unico rapporto che può durare davvero tutta la vita”.

Arisa ammette dunque di essere single e con parole che appaiono disilluse. Nel corso dell’intervista torna a parlare anche della storia con Vito Coppola, spiegando che non poteva durare: “Non sono riuscita a confrontarmi con qualcuno di così tanto più giovane rispetto a me”. A dare problemi nella coppia dunque anche la differenza d’età (lei ha 40 anni, lui 28).

Nel corso dell’intervista Arisa ha fatto cenno anche al suo rapporto con Maria De Filippi, con la quale ormai lavora fianco a fianco grazie ad Amici: “C’è sempre nei momenti importanti. – ha spiegato la cantante – Quando mi guarda so che è dalla mia parte e su di me ha un effetto calmante. Sa essere presente nei fatti, non con le chiacchiere”.

