Fidanzato di Arisa, chi è: alcuni mesi fa sembrava finita con Walter Ricci ma qualcosa potrebbe essere cambiato.

L’amore è spesso il centro della sua creazione musicale, ma cosa c’è nel quotidiano per Arisa? La cantante è sempre stata molto discreta a proposito della sua vita sentimentale e, tra voci di un fidanzato possibile o presunto, ha sempre cercato di tergiversare mettendo in evidenza unicamente riflessioni generali. In rare occasioni si è esposta in maniera diversa e, stando alle ultime informazioni, la liaison più recente sarebbe quella con Walter Ricci, musicista napoletano.

Figli Sal da Vinci, chi sono Francesco e Annachiara/ La meningite del primogenito: "Eravamo disperati..."

Ma Walter Ricci è ancora il fidanzato di Arisa? Dopo un periodo vissuto su binari felici, proprio qualche mese fa era arrivata la notizia della rottura come un fulmine a ciel sereno. “Siamo stati insieme diversi mesi e siamo stati bene, poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, parlava così il cantante – come riporta Today – confermando le voci relative alla rottura. A dispetto delle parole generiche del 36enne, Arisa fu invece decisamente più netta parlando di amore per il suo personaggio piuttosto che realmente per lei.

Walter Ricci, ex compagno di Arisa/ "Incomprensioni superate", dalla rottura al possibile ritorno di fiamma?

Walter Ricci, fidanzato di Arisa oppure ex? Gli ultimi rumor sul possibile ritorno di fiamma

Questa estate però è arrivato il colpo di scena tra le pagine del settimanale Oggi: “Tra i due è riscoppiata la passione, più forte che mai”. A oggi però nessuna conferma su Walter Ricci come attuale fidanzato di Arisa. La cantante non ha commentato i rumor ed a distanza di settimane non è chiaro se il cantante napoletano sia ancora il suo fidanzato.

“Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo, al netto degli alti e bassi dell’amore”, parlava così Arisa al settimanale Chi ancor prima delle indiscrezioni sulla rottura con il fidanzato Walter Ricci. Che sia partita proprio da tale aspetto per dare una nuova vita alla liaison? Prossima ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, potrebbe finalmente raccontare la verità ai suoi fan a proposito delle novità sul fronte sentimentale.

Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa: cos'è successo/ Come potrebbe essere oggi: nuova "age progression"