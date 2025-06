Arisa, chi sono gli ex fidanzati della cantante

Si chiude questa sera, lunedì 2 giugno 2025, il ciclo di appuntamenti con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo dedicato al trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nel terzo e ultimo appuntamento di stasera ad affiancarli sul palco di Palazzo Te a Mantova ci sarà Vanessa Incontrada come conduttrice oltre ad un ampio parterre di ospiti, tra cui Arisa. Sarà la perfetta occasione, per il pubblico di Canale 5, per assistere ad uno show musicale emozionante ed impreziosito anche dalla splendida voce della cantante.

Arisa, chi è: la vittoria a Sanremo 2008 e i successi in tv/ "Sono una persona normale"

Riflettori dunque nuovamente puntati su Arisa, che ha sempre alimentato curiosità nel pubblico e tra i fan non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. Il passato sentimentale della cantante, infatti, è stato segnato da importanti storie d’amore che tuttavia si sono concluse. Il primo grande amore è stato Giuseppe Anastasi, cantautore e paroliere di origini siciliane che peraltro ha anche scritto diversi brani della cantante; la loro relazione si è conclusa nel 2010 ed hanno sempre conservato un buon rapporto.

Arisa, chi è: il successo a Sanremo/ Fidanzata? Single dopo la rottura con Walter Ricci: "Non era innamorato"

Arisa ha un nuovo fidanzato? Dopo la rottura con Walter Ricci…

Tra gli ex famosi di Arisa, soffermandoci sempre sulla sfera privata della cantante, troviamo anche il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo, ma anche in questo caso la relazione si è conclusa con la rottura. Nel 2021 è poi arrivata la conoscenza con Vito Coppola, suo coach di danza a Ballando con le stelle e con il quale è arrivata alla vittoria finale; tra i due è scoccata la scintilla in pista che li ha poi portati a frequentarsi anche dopo il programma, per poi prendere strade separate.

L’ultima frequentazione è arrivata con il cantante campano Walter Ricci, ma anche in questo caso è arrivata la rottura, come da lui stesso ammesso a marzo in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Arisa ora ha un nuovo fidanzato? Dopo l’ultima rottura non sono emersi gossip particolari sulla cantante, che al momento dovrebbe essere single ed esclusivamente concentrata sulla sua carriera.

Arisa, chi è: gli esordi e il successo a Sanremo/ "Persona normale con un percorso straordinario"