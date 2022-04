Arisa: “Ho pensato di sottrarmi alla vita”/ “Mi sentivo sola, abbandonata e nessuno…”

Arisa e l’inedita confessione a Io ti sento

Dopo la prima puntata con Drusilla Foer come ospite, Ti Sento torna in onda oggi, in seconda serata su Raidue. Pierluigi Diaco incontrerà Arisa che, nel corso della lunga intervista si è lasciata andare ad un’inedita confessione sulla propria vita. Attraverso dei frammenti musicale, Arisa ripercorrerà le tappe della sua vita e, nel corso dell’anteprima che è stata lanciata, ha svelato di aver attraversato un momento difficile nel corso del quale ha pensato anche di “sottrarmi alla vita”.

Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, ha raccontato di aver attraversato un periodo davvero complicato nel corso del quale si sentiva sola, abbandonata e non si sentiva amata da nessuno. Il pensiero di “sottrarsi alla vita” è apparso per un istante, ma è andato via subito grazie alla fede che accompagna l’artista.

Arisa e il periodo buio affrontato

Senza filtri, Arisa si è raccontata ai microfoni di Io Sento raccontando a Pierluigi Diaco i dettagli di un periodo del passato. “Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero. Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”, ha raccontato la cantante.

Con il tempo, la cantante ha imparato a dare valore alle cose belle della sua vita riuscendo a resistere al periodo buio affrontato. Quello fatto da Arisa a Pierluigi Diaco è stato un racconto lungo e profondo dell’artista che ha deciso di aprire anche i cassetti più dolorosi della sua vita.

