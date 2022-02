Arisa hot e super sensuale/ Quasi senza veli sui social prima di Sanremo 2022

Arisa è tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 insieme a Malika Ayane per celebrare le Olimpiadi Milano – Cortina 2026. Prima di tornare sul palco del Teatro Ariston che l’ha vista più volte protagonista tra i cantanti in gara, Arisa ha regalato delle foto mozzafiato ai fan. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una serie di scatti in cui sfoggia le sue curve mozzafiato che hanno mandato letteralmente in tilt i suoi fan.

Con un completo intimo che esalta le sue curve, Arisa fa sognare i fan che, nel corso degli anni, hanno sempre apprezzato i suoi cambiamenti. “Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato”, ha scritto Arisa che, grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, ha acquisito maggiore consapevolezza nella propria femminilità.

Arisa, web in tilt per le foto in lingerie

Bellissima, in perfetta forma e super sensuale, Arisa lascia tutti senza fiato. In attesa di scoprire quale outfit sfoggerà sul palco del Teatro Ariston, i fan apprezzano le foto in lingerie della cantante che non smette di stupire con la sua musica e la sua bellezza. “Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli.

Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare“, ha scritto ancora la cantante.

“Quanto sei bella”, scrive una ragazza. “Sei proprio una bella donna”, aggiunge un’altra. E ancora: “Mi inchino al tuo potere”, “Stupenda”, “Che bomba sexy”, “Che spettacolo che sei”.

