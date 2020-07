Arisa in costume mostra le curve/ La foto conquista il web: “una donna vera”

Arisa supera a pieni voti la proiva costume. La cantante, su Instagram, ha pubblicato una foto mostrandosi al naturale e con le forme contenute da un costume intero che esalta il suo corpo super femminile e sensuale. Con i capelli cortissimi, un costume semplice che mette in risalto il decolletè e uno sguardo sensuale, l’artista ha tirato fuori tutta la sua sensualità mandando letteralmente in tilt i fans che si sono complimentati con lei per aver finalmente mostrato tutta la sua bellezza. A complimentarsi con Arisa sono stati anche alcuni volti noti della televisione italiana. “Bella la mia Ross“, ha scritto Caterina Balivo che è legata alla cantante da una vera amicizia. La modella curvy Elisa D’Ospina, a sua volta, aggiunge: “La bellezza dell’autenticità. Ti si ama”. Complimenti anche da parte di Giacomo Urtis ed Ema Stokholma.

ARISA IN COSTUME CONQUISTA TUTTI

Senza filtri, senza photoshop e completamente al naturale, Arisa ha fatto impazzire il popolo dei social che hanno apprezzato non solo la sua bellezza, ma soprattutto le sue curve e la sua atenticità. Sono davvero tanti i fans che si stanno complimentando con la cantante che, da sempre, non ha mai avuto paura di mostrarsi senza trucchi. “Finalmente fai vedere le tue splendide forme”, scrive un utente. E altri aggiungono: “Botticelli ti avrebbe dipinta”, “Sei bellissima così come sei, con le tue curve e con le tue imperfezioni. Splendi con la tua normalità. Sei donna”, “Finalmente una donna vera”. Ad apprezzare Arisa, inoltre, sono state non solo le donne, ma anche gli uomini che si sono inchinati di fronte alla sua sensualità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA