Arisa in posa sexy mostra il seno sui social/ “Così aumenta l’audience”, web in tilt!

Amici 2022, Arisa si concede un trattamento anti-aging “seducente”

Mentre prosegue la sua corsa verso il serale di Amici 2022, la prof.ssa di canto Arisa continua a mostrarsi social e provocatrice, tanto che arriva a deliziare i follower con un’inquadratura al seno audace. L’occasione che Arisa ha per tornare a sfoggiare le sue grazie é un intervento tra le Instagram stories, condiviso con i fedeli supporter e non.

Tra le nuove storie, riattivatosi sul profilo personale Instagram, la cantante di Sincerità ha voluto parlare ai fan della scelta di ricorrere ad un sistema anti-aging al viso da un centro estetico, affidandosi alle mani di un’esperta dottoressa di beauty. Arisa ha mostrato sui social i vari step dell’upgrade estetico , dal colloquio con la sua dottoressa al trattamento in sé. Tra peeling per illuminare la pelle, lifting anti-aging, radiofrequenze per tonificare il viso, Arisa si é concessa ad un momento relax dedicato alla sua bellezza, tanto da darsi ad una canticchiata spensierata nello studio dell’esperta, lasciandosi inquadrare dall’obiettivo di uno smartphone con il seno nature in bella vista mentre sfoggia il reggiseno nero. “Perché sarò bellissima” canta, quindi, Arisa, parafrasando Tiziano Ferro in Ti scatteró una foto.

L’inquadratura é hot: il messaggio di bodypositivity della prof.ssa di Amici 22

E se da una parte condivide la scelta di sottoporsi ad un trattamento volto al miglioramento, al viso, dall’altra l’icona pop di Amici 2022 manda il web in tilt lanciando un invito al body positivity, ovvero di accettare il proprio corpo nella sua unicità, dandosi alle inquadrature sul seno al naturale in bella vista. “Metto le mie te**e in primo piano, così facciamo più audience”, dichiara Arisa, tra le Instagram stories all’insegna della Sincerità, come il titolo della canzone che l’ha portata alla vittoria della sezione “Giovani” al Festival di Sanremo. Nel frattempo, la cantante fa discutere alla luce del provvedimento stabilito per l’allievo Wax, ad Amici 2022, dopo che l’aspirante artista ha dato del “falso e bastard*’ al talentscout, Rudy Zerbi. Come evolverà la corsa di Arisa verso il serale del talent show, Amici 22?

