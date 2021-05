Arisa in topless “Basta vergogne”/ “A modo mio sono perfetta” e i fan impazziscono!

Arisa ha chiuso la sua bella settimana rigenerativa tra dieta detox e trattamenti con una foto che inneggia nuovamente alla positività e che mettere in mostra le sue forme che sicuramente non sarebbero da nascondere. In poche ore la cantante ha superato i 100mila like al grido di “Basta vergogne“. Non è la prima volta che la cantante si mostra in tutto il suo splendore proprio per lanciare il suo messaggio di body positive, invitando i propri fan ad accettarsi per quello che sono senza paure, e anche in queste ore ha fatto lo stesso apparendo in topless e lasciandosi coprire, almeno in parte, da una piccola tenda. Non è la prima volta che Arisa sceglie i social network per i suoi messaggi (forse anche dedicati molto a lei) di autostima e accettazione e anche questa immagine audace e sexy ha saputo fare il resto.

Arisa in topless “Basta ​vergogne” e i fan impazziscono!

Arisa ha più volte condiviso una nuova se stessa al grido di: “Ma sai che c’è ? Ci sono cose che non potrai fare più il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Chi la conosce sa bene che l’artista, che ha da poco rotto in modo definitivo con il promesso sposo Andrea di Carlo, alla soglia dei 39 anni, ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con il suo corpo e anche un po’ con l’alimentazione e non solo, proprio per questo è sempre stata ‘una di noi’ e il pubblico la ama e la apprezza.

