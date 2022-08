Arisa in topless su Instagram/ La foto manda in delirio i fan: “Sei una dea!”

Arisa in topless su Instagram: la foto fa impazzire i fan

Arisa torna a lasciare senza parole. La svolta sensuale, più audace della cantante ha ormai conquistato il web, nelle ultime ore in delirio per i suoi ultimi scatti. Si chiama “Tu mi perdición” il nuovo singolo di Arisa, il cui video è già acclamato dai suoi tantissimi fan. La cantante ha deciso di condividere con loro alcuni scatti del backstage, mostrando l’abito scelto, la location, alcune immagini di scena e, tra queste, uno scatto che ha lasciato tutti senza parole.

Nella foto Arisa indossa soltanto uno slip nude e si copre il décolleté con le mani. Il corpo della cantante appare comunque in tutta la sua bellezza, affascinando i follower che hanno commentato, complimentandosi con la sua bellezza.

Arisa senza veli, per i fan è “una dea”

Arisa si mostra in topless e scatena i fan. Lo scatto postato su Instagram ha infatti accolto decine e decine di commenti positivi. “Quanto sei bella, hai un bellissimo fisico”, ha scritto allora qualcuno; “Sei la cosa più bella che abbia mai visto ti arriverà tutto l’amore che meriti, bellissima tu e bellissimo il video sei stupenda Rosalba”, si è accodata una fan. E ancora c’è chi ha notato: “sei diventata una donna ormai, sei cresciuta e ami il tuo corpo molto più di prima senza vergogna”. Arisa, insomma, non solo si ‘evolve’ ma diventa un esempio per tante donne che vogliono accettarsi e amarsi. C’è chi infatti la definisce una ‘crisalide ormai diventata farfalla’, una svolta che Arisa, a 40 anni, tiene a rendere più che chiara.

