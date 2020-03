ARISA/ “Isolamento? Non così male per noi abituati a lavorare sempre” (Domenica in)

Arisa sarà la protagonista musicale della puntata di Domenica In in onda oggi, come sempre su Rai 1. Ospite probabilmente in collegamento da casa, così come già previsto per tutti gli altri ospiti in scaletta, l’artista delizierà il suo pubblico esibendosi sulle note di alcuni dei suoi brani più famosi. In una puntata tutta dedicata all’emergenza sanitaria, Arisa probabilmente ne approfitterà per ribadire ai suoi fan l’importanza di restare a casa, così come ha già fatto qualche giorno fa attraverso i suoi profili social: “Io sono la Basilicata e come la mia terra vengo trattata”, ha scritto l’artista pubblicando uno scatto su Instagram. “Fortunatamente ci sono abituata – ha detto riferendosi al lungo periodo di isolamento dal mondo intero – un abbraccio a Tutti i #lucani che stanno vivendo come me in isolamento”.

ARISA E L’APPELLO ALLA SUA BASILICATA

Arisa ha fatto sapere sui social di trovarsi attualmente nella sua Basilicata, da dove ha scelto di seguire scrupolosamente le norme previste per l’emergenza da covid19: “Non è così male per noi che siamo abituati a lavorare sempre”, ha detto l’artista esortando i fan a non lasciare le proprie abitazioni. “Riposate… Se rispetterete le regole non correremo alcun pericolo! Vi voglio bene – ha aggiunto poi Arisa – e vi porto sempre nel cuore, perché l’umanità non esiste ovunque, da noi c’è, ed è la prima cosa”. A rispondere al suo appello sono stati numerosissimi fan e personaggi dello spettacolo: nomi come Serena Garitta, Giorgia, ma anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Fra tutti, però, spicca la risposta di un altro grande artista della musica italiana, Marco Carta, che ha supportato le parole di Arisa con un tenero messaggio.

ARISA: IN DIRETTA SOCIAL PER IMPARARE A SUONARE IL PIANOFORTE

Per dilettare i fan in un periodo particolarmente complicato, Arisa, come molti altri vip, ha deciso di esibirsi con una diretta live sul proprio profilo social. Ad accompagnarla, Valentina Palmisano, giovane pianista e studentessa di Pianoforte al conservatorio di Bari: “Arisa mi ha scoperto su Instagram, ascoltando l’esecuzione di un brano al pianoforte, che è piaciuta ad altri artisti come Sergio Cammariere”, ha detto l’artista intervistata dal Quotidiano di Puglia. “Non ci siamo mai conosciute prima – ha precisato la Palmisano – Ha iniziato a seguire il mio profilo e mi ha contattato, chiedendomi lezioni di pianoforte. Martedì pomeriggio – ha aggiunto – mi ha proposto di fare una lezione pubblica in videochiamata con la diretta su Instagram ed io ho accettato. Ho provato ad insegnarle a suonare “Imagine” di John Lennon”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA