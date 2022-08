Arisa, la dieta: com’è dimagrita la cantante e perchè/ Trasformazione incredibile

Arisa: la dieta che ha permesso alla cantante di dimagrire

La cantante genovese ha subito un’ incredibile trasformazione. Dopo la sua esperienza come vincitrice di Ballando con le stelle, Arisa è dimagrita sempre di più prendendo consapevolezza di se stessa e del suo corpo. La prima volta che è apparsa notevolmente dimagrita è stata in un market di Pechino. La cantante si era recata in Cina per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Arisa torna dalla sua "amata Maria"/ Ad Amici 22 anche Emanuel Lo

Dopo la prima foto i commenti degli hater si sono susseguiti senza sosta e l’artista ha deciso di rivelare quale sia stata la sua dieta, sui social: “Tempo di preparazione: 39 anni. Difficoltà: tre cuoricini scuri su cinque. Ingredienti: 60g di me 50g di te da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Peperoncino qb. Tempo di cottura: (tutta la vita a fuoco lento, di tanto in tanto mescolare) C’est très facile… Buon appetito a tutti da #beijing2022″. In realtà, sembra che i veri ingredienti siano stati la sua felicità e voglia di cambiare per sentirsi meglio.

Arisa nuda "Sono donna e uomo. Non c’è nulla di sbagliato"/ Confessione choc

Arisa dimagrita a causa della rottura con Vito Coppola? Le sue parole fanno riflettere

Nonostante Arisa sia rimasta molto vaga sui motivi che l’hanno spinta a dimagrire, è possibile ricostruire in parte le possibili motivazioni. La cantante genovese è apparsa in ottima forma al Padova Pride Village, continuando a mostrarsi sempre più magra. Da allora i follower hanno cominciato ad interrogarsi di più sulle possibili cause.

L’artista ha pubblicato un messaggio criptico su Instagram che sembra far riferimento alla rottura con Vito Coppola: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi“. E ancora: “Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto”. Che sia una delusione d’amore uno dei segreti del suo corpo da favola? Per ora non ci sono conferme ma Arisa sembra essere tornata a stare bene.

Arisa, il ritorno ad Amici scatena la polemica/ Ecco chi la difende

© RIPRODUZIONE RISERVATA