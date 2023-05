Arisa/ L’esperienza ad Amici 22 con Wax, la carriera e gli amori della cantante

Arisa ospite per gli 80 anni di Al Bano

Arisa sarà ospite della serata evento “Al Bano – 4 volte 20”. AlBano Carrisi ha festeggiato 80 anni e lo ha fatto con un grande concerto all’Arena di Verona, ricco di ospiti. L’evento sarà mandato stasera in tv, 23 maggio, su Canale 5 alle 21.20. Sul palco anche Arisa, reduce dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi come insegnate di canto. La cantante è arrivata in finale con il suo allievo Wax (nome d’arte di Matteo Lucido): “Siamo partiti con posizioni distinte, io allievo e tu insegnante ma nei mesi siamo stati molto in contatto e ora per me sei un’amica”, ha detto il giovane allievo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata il 20 agosto 1982 a Genova. Nel 2008, insieme a Simona Molinari, ha vinto SanremoLab attendo il diritto a gareggiare nel 59° Festival di Sanremo: Arisa ha vinto nella categoria Proposte con il brano “Sincerità”. Nel 2010 è tornata sul palco di Sanremo con “Malamorenò”.

Arisa: la vita privata della cantante

Arisa ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo nel 2012 con “La notte” (classificandosi seconda) e nel 2014 vincendo con il la canzone “Controvento“. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’artista è stata legata al musicista fino al 2010 Giuseppe Anastasi che ha firmato molti dei suoi brani. Per due anni, dal 2014 al 2016, è stata fidanzata con Lorenzo Zambelli, il suo manager. Successivamente si è legata ad Andrea Di Carlo, agente di tanti volti del mondo dello spettacolo. Nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola, con cui ha avuto un flirt. “Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo”, ha detto la cantante a Oggi.

