Arisa, lite con Anna Pettinelli ad Amici 20/ “Io parac*la? Non mi rispetti!”

È scoppiata la lite nello studio di Amici 20 nel corso della puntata andata di sabato ma andata in onda oggi, 9 dicembre, su Italia 1. Uno scontro nato prima e dopo l’esibizione di Letizia, cantante della squadra di Arisa. “Sei bellissima” è il complimento che le fa la nota cantante prima della sua esibizione e che Anna Pettinelli commenta pungente “Va bene bellissima, ci fa piacere, ma non dobbiamo giudicare con gli occhi ma con le orecchie!” Un’affermazione che Arisa non manda giù. Ecco perché, dopo l’esibizione di Letizia, parte immediata all’attacco della Pettinelli. “Tutti possiamo dire tutto ma prima di un’esibizione no. – e continua – Io lo capisco, lei era arrivata con un sorriso e una voglia di fare questo pezzo però poi ha cantato i primi 30 secondi con gli occhi tristi e non è giusto!”

Anna Pettinelli Vs Arisa: la lite per Letizia, poi le scuse…

Anna Pettinelli replica allora che la critica lanciata non era per Letizia bensì proprio per Arisa. “Ce l’ho con te, con il tuo modo, garbo e astuzia che hai nel presentare i tuoi!” dichiara la speaker radiofonica. Arisa allora risponde: “Nessuno ti vieta di dire anche ai tuoi ragazzi che sono belli! Io con i vostri ragazzi non mi permetto mai di fare una cosa così!” “Ma non è possibile parlare bene di tutti Arisa!” sbotta la Pettinelli. “Ma neanche metterli a disagio”, punge Arisa, che poi ammette di essersi sentita offesa dalla collega: “Nel momento in cui mi dici che sono una paracul* tu non mi rispetti!” precisa. La Pettinelli allora si scusa sia con Letizia che con Arisa, pur rimanendo della sua idea sull’allieva.



