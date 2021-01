Arisa, lite con Rudy Zerbi ad Amici 2021: “Non mi scocciare”/ “Maria licenziami e…”

Dura lite nel pomeridiano di Amici 2021, in onda oggi 25 gennaio, su canale 5, tra Arisa e Rudy Zerbi. I due insegnanti non riescono a trovare un punto d’incontro e, dopo la discussione che hanno avuto per Arianna Gianfelici durante il pomeridiano di sabato 23 gennaio, oggi si sono scontrati per Raffaele. Arisa ha assegnato al suo allievo il brano “Emozioni” di Lucio Battisti. Dopo l’esibizione di Raffaele, gli ha restituito la maglia, ma il giudizio della collega non è piaciuto affatto a Rudy Zerbi. “E’ un’assegnazione sbagliata perchè lui non può che cantare in questo modo stucchevole. Lui l’ha cantata a modo suo che a me non piace, ma che non può cantare questa canzone”, dice Zerbi. “Io di litigare con questo non ho proprio voglia“, sbotta Arisa. Anna Pettinelli, però, si dice d’accordo con Rudy Zerbi. Le parole dei colleghi scatenano così la reazione di Arisa.

ARISA, APPELLO A MARIA DE FILIPPI AD AMICI 2021 DOPO LA LITE CON ZERBI E PETTINELLI

Arisa difende Raffaele, ma anche il suo lavoro. Stanca di discutere sia con rudy Zerbi che con Anna Pettinelli, la cantante rivolge un appello a Maria De Filippi. “Licenziami. Non sto scherzando. E’ proprio una rottura”, afferma serissima Arisa scatenando le risate della conduttrice. “Non sto scherzando. E’ una rottura“, sottolinea Arisa. “Sono due oggi”, nota Maria De Filippi. “Io non penso che i miei sono i peggiori di tutti. Io ho due facce: una buona e una cattiva. Secondo me c’è un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare”, sbotta Arisa chiedendo a Zerbi di non commentare più negativamente le esibizioni dei suoi allievi.



