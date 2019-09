Arisa, mamma Assunta Pippa indagata/ Inchiesta falsi invalidi a Potenza: notizia choc

Non c’è pace per Arisa che se nei giorni scorsi era impegnata a far capire ai propri fan il perché dei suoi capelli corti, questa volta dovrà fare lo stesso per chiarire la situazione della madre Assunta Pippa. Secondo quanto rivelato oggi a Mattino5 sembra proprio che la donna sia tra gli indagati nell’inchiesta falsi invalidi nel potentino. Il comunicato arrivato dalla trasmissione condotta da Federica Panicucci non rivela nuovi dettagli sulla questione ma, secondo quanto riporta infocilento.it, le indagini della Squadra Mobile di Potenza hanno portato ad alcuni provvedimenti cautelari nei confronti di alcune persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffa ai danni dell’Inps e che riguarda l’appropriazione indebita di pensioni di invalidità e di accompagnamento. Clicca qui per vedere il video.

LA MAMMA DI ARISA COINVOLTA IN UN’INCHIESTA SUI FALSI INVALIDI NEL POTENTINO

Secondo il sito, le indagini dell’inchiesta soprannominata “Il canto delle sirene” ha riguardato alcuni falsi invalidi a partire da un falso cieco, un invalido su sedia a rotelle che poi lavorava i campi e una donna con grave patologia depressiva che prendeva parte a rassegne canore come cantante. Le persone coinvolte nell’inchiesta dovrebbero essere sei e cinque sono già state arrestate e poste ai domiciliari mentre altre 40 persone risultano indagate. Al momento la stessa Arisa non ha detto niente riguardo alla notizia lanciata da Mattino5 e le sue ultime storie o post su Instagram risale a ieri sera ma nessun riferimento è stato fatto alle indagini. Nelle prossime ore ne sapremo di più non solo sul presunto ruolo di Assunta Pippa in questa storia e anche quale è stato il provvedimento preso nei suoi confronti.

