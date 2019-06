ARISA/ Mara Venier “testimone di nozze”: “Quand’è che ti sposi?” (Domenica in)

Arisa e Mara Venier sono molto amiche. Questo è notorio: per ben due volte Arisa è stata ospite a Domenica in, la prima dopo Sanremo e la seconda più di recente, in occasione di una delle ultime puntate. Oggi, il contenitore Domenica in… Il meglio di ripropone una delle due interviste, la più lunga, presumibilmente, quella che più che un colloquio televisivo è parsa una chiacchierata tra due conoscenti. E in effetti, Mara e Arisa, si conoscono molto bene. Però era da tanto che non si vedevano, e quindi ne hanno approfittato per scambiarsi qualche confidenza privata. È stata un’ospitata fuori dal comune, che ha fatto divertire il pubblico in studio e a casa. Le due si erano incontrate al party esclusivo organizzato da Maurizio Cattelan in un albergo milanese, e da quella volta non avevano più avuto occasione di parlare. Così hanno fatto come se niente fosse: dimentiche di cameraman e riflettori, si sono dette proprio tutto.

Arisa a Mara Venier: “ti ho scritto su Instagram, ma tu non mi hai risposto”

Ma tutto tutto: dalle previste vacanze alle terme (insieme, rigorosamente), alle bevute in compagnia, Arisa e Mara Venier sono apparse molto complici. “Aspetto giorni liberi per andare alle terme. O a Boario o a Salsomaggiore”, dice Arisa, prima che l’altra la interrompa: “Andiamo insieme? Organizzi tu? Quando andiamo? Troviamo 3 o 4 giorni?”. Arisa la invita a partire nel weekend, e Mara ironizza: “Ma amore, lo sai che io nel fine settimana faccio un programma?”. Risate generali. “Ho perso l’agendina con il tuo numero, Mara”, ha poi detto Rosalba, “ti ho scritto su Instagram, ma tu non mi hai risposto”. E Mara replica semplicemente: “Non ti ho letto”.

Arisa e il presunto matrimonio

Alla fine dell’intervista, Arisa e Mara Venier si sono scattate il classico “selfie di arrivederci”. In quella “famosa” occasione, da Cattelan, si sono pure fatte una foto, ma sono venute così male che Mara ha rinunciato a pubblicarla. Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Sanremo, un’esperienza che Rosalba non si è goduta fino in fondo: “Mi sono ammalata”. Un epilogo un po’ in contrasto con il senso della sua canzone, Mi sento bene: “Per me è una canzone molto vera, che chiude con una morale che è il succo di tutto: ci crogioliamo tanto sul senso delle cose, ma sprechiamo più tempo a pensare che a fare”. In ogni caso, “impormi le cose non produce buoni frutti per nessuno”. Però Mara lo fa comunque, e invita l’amica a sposare l’uomo che le fa battere il cuore da 9 anni. “Basta, sposatevi, altrimenti la Zia Mara vi mena”. Che la Venier faccia da testimone? Staremo a vedere.



