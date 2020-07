Arisa/ “Mi sono rifatta le labbra” e lancia il nuovo singolo (C’è tempo per)

Arisa ospite della nuova puntata di “C’è tempo per”, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. La cantante di “Sincerità” è pronta a raccontarsi come sempre senza filtri tra vita professionale e privata a pochissimi giorni dall’uscita del nuovo singolo “Ricominciare Ancora” che ha presentato al Corriere della Sera (data 20 luglio 2020) così: “è un brano che esprime una grande positività, ma suscita anche spunti di riflessione, un brano che vuole donare serenità e voglia di ripartire dopo il lockdown”. La canzone è nata proprio durante il lockdown e rappresenta l’inizio di una nuova vita artistica per la cantante di Pignola che dopo gli album pubblicati con la Warner Music e il brevissimo percorso intrapreso con la Sugar di Caterina Caselli, ha deciso di diventare discografica di se stessa. Così Rosalba Pippa torna sulle scene musicali consapevole della sua meravigliosa voce e del suo innato talento artistico e con l’umiltà che l’ha sempre contraddistinta. “Credo in me stessa ma non credo di essere unica. Penso di essere una cantante brava, ma so che ce ne sono tante altre. Un tempo faticavo anche ad accettare i complimenti, sono una persona tranquilla che fa le sue cose. Certo non un eroe” ha detto al Corriere.

Arisa, la sua Sincerità è innegabile

Arisa è sincera sempre proprio come il brano “Sincerità” con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2009 nella categoria Nuove Proposte. Un brano diventato una vera e proprio hit, un manifesto del percorso artistico della cantante che, a scanso di equivoci, è la voce più bella della musica italiana degli ultimi 10 anni. A parte la musica, Rosalba Pippa (questo il suo vero nome) si è fatta conoscere e apprezzare anche come conduttrice calcando anche il palcoscenico del Festival di Sanremo accanto ad Emma Marrone e Carlo Conti. Non solo, Arisa è anche un personaggio molto seguito sui social dove si diverte a provocare o semplicemente a mostrarsi con i suoi continui cambio look, anche se dalle pagine del Corriere ha precisato: “posso cambiare vestito ma dentro sono sempre io: fedele a me stessa, con le mie imperfezioni”. Intanto proprio in questi giorni dalle pagine del settimanale Oggi la cantante ha confessato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per un piccolo ritocchino. “L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. E’ vero, mi sono rifatta le labbra” – ha dichiarato la cantante de La Notte precisando che se potesse tornare indietro non lo rifarebbe. “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace – ha detto – ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”. La cantante parlando proprio dei social ha detto: “vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA