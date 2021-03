Arisa mostra il seno: “Prima era un problema, ora mi piace”/ “Al mio fidanzato…”

Arisa non smette di stupire e di conquistare il pubblico lanciando messaggi positivi sui social. Reduce dall’avventura sul palco del Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Potevi fare di più”, Arisa ha deciso di regalare delle foto private ai propri followers. La cantante ha così condiviso su Instagram tre foto in cui indossa un reggiseno per parlare del rapporto con il proprio seno che è cambiato nel corso del tempo. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso“, scrive la cantante. Con gli anni, il corpo di Arisa è cambiato, ma l’artista ammette di essere riuscita finalmente a piacersi, nonostante qualche piccolo difetto. “È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa“, ha aggiunto la cantante.

Arisa e il rapporto con il proprio corpo: l’aiuto del fidanzato Andrea

Il rapporto tra Arisa e il suo corpo è cambiato ed è migliorato grazie all’incontro con il fidanzato Andrea Di Carlo, un uomo che è riuscito a farle acquisire maggiore sicurezza in se stessa e a farle apprezzare anche i complimenti che riceve. “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati“, scrive Arisa su Instagram ammettendo di aver bisogno di avere accanto una persona che la faccia sentire bella. “In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere”, dice ancora Arisa che sta vivendo un momento sereno e felice sia professionalmente che sentimentalmente. “Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare“, conclude la cantante che esorta tutti ad avere cura del tempo e a godere ogni giorno della vita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA