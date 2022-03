Arisa mostra la collezione di sex toys/ “Non mi manca niente, servono per vivere…”

Arisa, schietta e sincera, ha voluto condividere un momento personale con i suoi followers mostrando un sacchetto che ha ritrovato in casa mentre faceva le pulizie al cui interno c’erano dei sex toys. Libera e indipendente, Arisa non ha mai nascosto niente ai suoi fan raccontandosi a 360 gradi senza censure e aprendo anche i suoi cassetti più intimi. “Buongiorno, ho ritrovato il sacchetto con i sex toys”, ha esordito Arisa spiegando che avrebbe dovuto mettere le pile nuove per utilizzarli. “Altrimenti sono da utilizzare a mano”, ha aggiunto l’amica come riporta il portale Gossip.it.

La storia pubblicata su Instagram da Arisa ha scatenato i commenti dei followers che hanno cominciato ad inondare di messaggi la cantante facendole delle proposte che hanno fatto perdere la pazienza ad Arisa che ha prontamente replicato sui social spiegando a tutti i suoi followers i vari usi dei sex toys.

Arisa e la collezione di sex toys: “Ecco a cosa servono”

Di fronte alle domande e alle proposte ricevute sui social, Arisa ha deciso di rispondere pubblicamente ai suoi social non nascondendo il proprio malcontento per la reazione di qualcuno di fronte ai sex toys. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. E’ una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono ‘Se hai bisogno’, ‘Se vuoi vengo a casa tua’, eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”, spiega l’artista.

Infine puntualizza: “I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys… A me non manca niente, niente… capito?!”.

