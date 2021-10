Arisa: “Non ho paura di piangere”/ “Mi aiuta aiuta a smacchiare il mio cuore…”

Arisa si mostra senza filtri sui social e mostra anche la parte più fragile della propria personalità. La cantante, alla vigilia della sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle 2021, su Instagram, pubblica una foto in cui mostra il viso rigato dalle lacrime. Una scelta consapevole quella dell’artista che non ha paura di mostrare anche la parte più intima di se stessa.

“Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va”, scrive Arisa che utilizza spesso i social per lanciare messaggi importanti ai suoi fan che la seguono con affetto e amano apprezzano anche questo suo lato.



Arisa, sfogo sui social prima di Ballando con le stelle 2021

Professionalmente, per Arisa, è un momento magico. La musica resta il suo primo, grande amore, ma la cantante ha deciso di tuffarsi anche in nuove esperienze professionali. Dopo aver fatto l’insegnante di canto nella scuola di Amici, sta per scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2021.

Un grande impegno per l’artista che è pronta a mostrare tutti i lati della sua personalità, esattamente come fa sui social. “C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”, conclude Arisa nel suo sfogo.

