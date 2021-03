Arisa non voleva sposare Andrea Di Carlo: “Non sono fatta per quello”/ “Non posso…”

Arisa torna a parlare della fine del fidanzamento con Andrea Di Carlo. Dopo l’intervista rilasciata dalla cantante a Domenica In, Andrea Di Carlo ha annunciato la fine della storia lasciandosi andare ad uno sfogo su Instagram e spiegando il proprio stato d’animo al settimanale Oggi: “Mi sono ripreso l’anello che le avevo regalato, il matrimonio è annullato”. Alle parole di Andrea Di Carlo, Arisa ha risposto con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera spiegando di non essere pronta a sposarsi. Oggi, ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, ha lasciato intendere che non voleva sposare Andrea Di Carlo. “Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”, ha spiegato la cantante.

ARISA E ANDREA DI CARLO, TUTTO FINITO

Tra Arisa e Andrea Di Carlo pare non ci sia la possibilità di recuperare la storia d’amore. Tutto è precipitato in poche ore tra la cantante e il manager con cui sembrava andare tutto a gonfie vele. Arisa, dopo la fine della storia d’amore con Andrea Di Carlo, si sta concentrando sul proprio lavoro. Dopo l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo 2021 è attualmente impegnata con il serale di Amici 2021 dove guida una delle tre squadre insieme a Lorella Cuccarini. Nessuna possibilità, dunque, di recuperare la storia con Andrea Di Carlo? “Il modo in cui si è comportata non va bene, non si fa così, non torno più indietro”, ha detto Andrea Di Carlo alla rivista diretta da Osvaldo Orlandini.

