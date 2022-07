Arisa nuda per amore, c’entra Vito Coppola? / “Ho versato lacrime…”

Arisa si prepara al rilascio del nuovo singolo, completamente nuda: accade via social

Reduce dagli ultimi gossip che la vedono protagonista di un tira e molla con Vito Coppola, l’esperto di danza con cui lei ha preso parte come coppia concorrente a Ballando con le stelle, Arisa torna al centro dell’attenzione mediatica. E il motivo è un nuovo post che la cantante ha condiviso via social, che la ritrae in una immagine di nudo, dove cioè l’artista appare come mamma l’ha fatta mentre copre le zone intime del corpo con delle sole mani nude. Il motivo legato al nudo di Arisa? A quanto pare, stando a quanto riportato dalla cantante i felicità, l’immagine di nudo nasce per la promozione del nuovo singolo in uscita il 7 luglio 2022, Tu mí perdícíon.

Nel suo commento rilasciato su Instagram, a margine del nudo appena realizzato, inoltre, Arisa non nasconde di essere reduce da un periodo piuttosto complesso della sua vita. “Fratelli e Sorelle, domani a mezzanotte esce “tu mí perdícíon” – si legge tra le prime righe della descrizione del post diventato virale in queste ore via social-. Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi”.

Il messaggio di Arisa parla della rottura con Vito Coppola?

Il messaggio poi prosegue sibillino, quasi voler confermare i gossip che la vedono protagonista di una brusca rottura con colui che è passato alla storia del gossip come il suo ultimo amore, Vito Coppola: “Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto.

Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte.

#tumiperdicion racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada. Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza. Manca, piango, vivo, passa”. Da qui, il monito della cantante per gli inguaribili innamorati dell’amore: “X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. Amen”.

