Arisa, nuovo look e niente trucco/ Foto: “Avevo paura del tempo che passa, ora basta”

Arisa è be nota ormai per i suoi cambi di look. Spesso la cantante posta foto su Instagram che creano discussione e, spesso, anche critiche nei suoi riguardi. Nelle ultime ore l’artista è tornata a stupire tutti con uno scatto che la mostra in un look inedito, affiancato da una lunga riflessione. “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri.” esordisce la cantante. Poi ne spiega le motivazioni: “negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce.!” Arisa confessa di essersi allora rivolta a chirurghi e medici estetici, convinta che la bellezza avrebbe attirato anche un maggiore affetto da parte delle persone nei suoi riguardi.

Arisa dice basta: “È ora di svegliarsi, di smettere di sentirci sbagliate!”

La riflessione di Arisa continua con un’ammissione: “Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema.” L’artista lancia ancora una volta un messaggio molto importante per tutte le donne: “Ci sono tante persone care nella mia vita, che amo alla follia, che pur non aderiscono ai canoni del bello che ci propone questo mondo, eppure niente sarebbe lo stesso senza di loro per me. Mi chiedo allora perché solo io dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite.” Accettarsi è la parola cardine della riflessione di Arisa, che conclude così: “È ora di svegliarsi. Sentirci sbagliate ci rende ottime acquirenti. Depotenzia il nostro valore; ci divide e il mondo va a rotoli. Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita #bodypositive”





