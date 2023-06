Arisa, nuovo sfogo su Giorgia Meloni: “La sogno al Pride”/ “La ammiro come donna perché…”

Arisa torna a parlare di Giorgia Meloni

Dopo l’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione La Confessione e lo sfogo fatto nello studio di Domenica In annunciando la scelta di rinunciare a partecipare al Pride di Roma e Milano, Arisa torna a parlare di Giorgia Meloni ribadendo i motivi per cui ammira l’attuale Presidente del Consiglio. “Oggi sono arrivata a leggere che sono il nemico numero uno della comunità. Ma non vi sembra un po’ troppo? Non vi sembra che qualcuno sta montando la panna per prepararci un dolce amaro? Io non sono il nemico numero uno della comunità e non potrei mai esserlo“, ha detto Rosalba Pippa in una serie di video caricati tra le storie in evidenza sul suo profilo Instagram.

“Ho fatto solo un’intervista sfortunata e che non mi aspettavo, nella quale mi sono fatta piccola. Non ero preparata e non mi aspettavo quel tipo di domande. Quel tenore di intervista non me l’aspettavo”, ha puntualizzato aggiungendo di essere stata anche in difficoltà nel rispondere a determinate domande.

Arisa e l’ammirazione per Giorgia Meloni

Arisa non nasconde il proprio punto di vista sostenendo di ammirare Giorgia Meloni perchè è riuscita, da donna, a raggiungere obiettivi importanti. “Ribadisco, a me piace la Meloni, perché è stata una donna capace di raggiungere traguardi mai raggiunti da nessuno prima”, dice ancora nel video la cantante.

Secondo l’artista, inoltre, molti si sono soffermati a leggere i titoli dei giornali senza prestare attenzione alle sue parole. Infine, pur non nascondendo di essere rimasta scossa per l’accaduto, svela di avere un sogno: “Il mio sogno è che Giorgia Meloni sia al Pride per ascoltarvi e capire le vostre ragioni e concedervi e concederci i diritti. Anche per lei sarebbe più semplice amministrare uno stato di persone felice. L’amore poi non è mi un problema. Io vi voglio bene e tanto”, conclude.

