Arisa, ospite a Sanremo 2022/ “Mi sarebbe piaciuto partecipare”

È un periodo positivo a livello professionale per Arisa, reduce dal successo a “Ballando con le stelle” dove era affiancata da Vito Coppola (con cui ha avuto una breve love story) e pronta ad entrare a far parte della giuria de “Il cantante mascherato”, in onda dall’11 febbraio su Raiuno con la conduzione di Milly Carlucci. In attesa di quel momento, la cantante torna in un palco che le è familiare come quello dell’Ariston, dove ha esordito nel 2009 vincendo nella categoria “Nuove proposte” con “Sincerità“, per poi ripetersi nel 2014 con “Controvento“.

Andreas Dermanis, fidanzato Mika/ Chi è il compagno del cantante da 15 anni

In questa nuova edizione della kermesse canora lei sarà presente solo in veste di ospite, anche se avrebbe voluto tornare a gareggiare, a conferma di come non abbia timore nel mettersi alla prova. L’artista di origine lucana sarà affiancata da Malika Ayane, con cui interpreterà “Fino all’alba” e “Un po’ più in là”, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’Inno di Milano Cortina 2026.

Malika Ayane, ospite a Sanremo 2022/ Il suo ritorno all'Ariston per l'Olimpiade

Arisa e il rimpianto per non poter gareggiare a Sanremo 2022

È stata proprio l’artista a confermare di avere fatto le selezioni per poter gareggiare al Festival, ma di non avercela fatta: “Mi ero proposta anche quest’anno, mi sarebbe piaciuto partecipare – ha detto ai microfoni di Fanpage.it -. Avevo preparato un brano che vivo particolarmente e mi avrebbe fatto piacere una vetrina così importante”.

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, in passato è stata all’Ariston anche da co-conduttrice nel 2015. E lei stessa prenderebbe in seria considerazione una proposta come presentatrice a Sanremo: “Tornerei certamente alla co-conduzione. Porterei sicuramente un monologo sulle diversità, che non è di genere ma di apprendimento. magari, di difficoltà di attenzione, di aspetti che riguardano la mia altra personalità. Ognuno di noi è diverso”. Ormai da qualche tempo, infatti, la cantante ama farsi portavoce del body positivity, come aveva fatto qualche tempo fa pubblicando sul suo profilo social una sua immagine in costume da bagno, invitando tutti ad accettarsi, difetti compresi.

Qual è l'inno Olimpiadi Invernali 2026?/ A Sanremo 2022 i brani finalisti del contest

© RIPRODUZIONE RISERVATA