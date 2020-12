Arisa ospite al Grande Fratello Vip 2020/ “Mi chiamo Pippa e quello so fare”: web…

Le porte della casa del Grande Fratello Vip 2020 sono pronta ad aprirsi per accogliere Arisa. La cantante che sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 e che ha accettato l’offerta di Maria De Filippi diventanto una degli insegnanti di canto di Amici 20, questa sera, vacherà la famosa porta rossa per regalare un momento di leggerezza agli inquilini e al pubblico di canale 5 in vista del Natale. Con la presenza di Arisa, tuttavia, il divertimento è assicurato. Nella scuola di Amici, Arisa sta tirando fuori tutta la sua ironia e, sicuramente, nell’incontrare gli inquilini del bunker di Cinecittà, le sorprese non mancheranno. Il web, così, dopo averla osannata durante uno degli ultimi scontri con Rudy Zerbi, spera di assistere a nuovi e divertenti siparietti con la cantante protagonista. Schietta, autoironica e sempre pronta a scherzare, la cantante si lascerà andare a battute varie esattamente come accaduto durante l’ultimo litigio con Rudy Zerbi?

ARISA CONQUISTA IL WEB: LA BATTUTA A RUDY ZERBI STRAPPA APPLAUSI

Durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 20, Arisa e Rudy Zerbi hanno avuto un battibecco a causa di Raffaele, cantante della scuderia di Rosalba Pippa. Zerbi, convinto che la collega sia troppo buona e che distribuisca con troppa facilità voti alti, l’ha esortato anche a criticare e a rimproverare gli allievi per farli crescere. Arisa ha difeso il proprio modo di lavorare scatenando la battuta di Zerbi: “Ora fai il solito pippone”. Tranquilla, rilassata e orgogliosa di sè, la cantante ha replicato così alla battuta di Zerbi: “ Mi chiamo Pippa, quello so fare “. Le parole di Arisa hanno imbarazzato Zerbi, ma non il popolo wel web che ha osannato la reazione della cantante che, sui social, continua a mostrarsi totalmente senza filtri conquistando tutti. Farà la stessa cosa anche questa sera? I fans della cantante sono pronti a seguirla anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020.





