Arisa: “Parteciperò a Ballando con le Stelle”/ Il suo maestro sarà Vito Coppola

Arisa è intervenuta in qualità di ospite a “Da noi a ruota libera”, programma di Rai Uno giunto alla sua terza stagione e presentato da Francesca Fialdini. L’artista è reduce da un’estate di grandi successi musicali e da un tour vincente e nello studio televisivo ha parlato del suo post Facebook sulle ortiche, sottolineando che irritano la pelle di chiunque si azzardi a toccarle nel modo sbagliato: “Chi mi tocca nel modo sbagliato, divento un’ortica anche io. In generale si tende a giudicare le persone in base alla reazione che hanno, ma nessuno si sofferma ad analizzare il perché. Se non mi sento amata e non mi si dice la verità, mi trasformo in un’ortica pruriginosa”.

Romeo Lippi, psicologo musicale presente sui social network, è a quel punto intervenuto in collegamento audiovisivo per dare un consiglio alla cantante: “Identifica i tuoi primi tre valori fondamentali, quelli che vorresti trasmettere ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Utilizzali per difenderti dalle critiche, che sono tutte legate a cose superficiali. Appena ti arriva questa consapevolezza, ti senti subito meglio. Si tratta di una questione di valori”.

ARISA, IL CONSIGLIO DELLO PSICOLOGO ROMEO LIPPI: “CERCA L’EMPATIA”

Un altro consiglio: “Cerca l’empatia di chi è simile a te e ha già vissuto critiche simile. Un’artista come te, già criticata in passato e che può comprendere la difficoltà provata”. Arisa ha reso noto di avere già superato questo step e di avere già vissuto “tante vite. Sono emotiva, la mia intera famiglia è così, o esageratamente felice o esageratamente triste. Però io so bene chi sono, dove voglio andare e per chi voglio lottare”.

Finalmente, poi, è arrivata l’ufficialità: Arisa ha intonato “Dancing Queen” per annunciare la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. In seguito, un messaggio registrato di Milly Carlucci, che ha rivelato alla cantante che ballerà con un campione incredibile: Vito Coppola, presente nello studio di Francesca Fialdini. I due hanno subito cominciato a scherzare e hanno già dimostrato di avere un grande feeling.

