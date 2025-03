Purtroppo non tutte le storie d’amore sono per sempre perché per un motivo o per l’altro hanno la tendenza a sfasciarsi per divergenze caratteriali, futuri che non combaciano e chi ne ha più ne metta. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo non sono esenti dal fatto che l’amore può non durare per sempre. Basti pensare ad Arisa e Walter Ricci, che stavano insieme da solo nove mesi.

Arisa e il fidanzato Walter Ricci si sono lasciati/ Lui conferma: "Complicato stare insieme, ecco perché"

È il settimanale Oggi ad apprendere le parole che la cantante nonché giudice di The Voice Senior avrebbe detto alle sue persone più care a proposito dei motivi che hanno portato alla rottura: “Si era innamorato del mio personaggio e di non Rosalba”. Che è un po’ il pericolo che corrono i personaggi del mondo dello spettacolo con appunto una personalità molto forte.

Walter Ricci è ancora il fidanzato di Arisa?/ "Siamo in una fase down", le voci di crisi e il silenzio...

Arisa, l’ex fidanzato Walter Ricci confessa: “Complicato stare insieme”

Bisogna sempre sentire le due campane quando una coppia si sfascia, sia se si lascia dopo anni di relazione sia dopo pochi mesi. Ed ecco che al Corriere della Sera Walter Ricci, l’ex fidanzato di Arisa, ha confidato il motivo della rottura: “Era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”. Cose che capitano, quindi, d’altronde negli ultimi anni si sono chiuse storie molto più durature, una tra tutte quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’ex fidanzato di Arisa ha confidato che entrambi vogliono concentrarsi sulle loro vite personali e professionali e soprattutto lui non ha alcuna intenzione di perdersi quello che sta vivendo. Peccato che la cantante pare fosse pronta a costruire qualcosa di serio con lui, ma quest’ultimo ha sminuito la cosa dicendo che sono stati insieme solo nove mesi e che quando si è presi dall’amore si ha la tendenza a dire cose importanti. La barca si è fermata perché uno dei due non ha più avuto la forza di remare?

Arisa/ Dalla tricotillomania alla confessione intima: “Ho ricevuto mille e più proposte di matrimonio"