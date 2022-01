Arisa piange a Citofonare Rai 2: “Non parliamo d’amore”/ Cita Vito Coppola e…

Arisa piange a “Citofonare Rai 2”, trasmissione della domenica mattina condotta dal tandem composto da Paola Perego e Simona Ventura. La cantante, ospite della puntata odierna, è stata letteralmente sopraffatta dalle lacrime quando si è cominciato a parlare d’amore. Recentemente, a “Ballando con le Stelle”, l’artista aveva dimostrato di avere un grande feeling con il suo maestro, Vito Coppola, anche se le ultime indiscrezioni raccolte parlano di un allontanamento tra i due, perlomeno a livello sentimentale.

ANDREA DI CARLO, EX FIDANZATO DI ARISA/ Lei: "Non mi sentivo di sposarmi"

In diretta televisiva, infatti, Arisa ha ripercorso l’esperienza nel talent show di Rai Uno, terminata con il primo posto finale, e ha detto: “Mi sono piaciuta, mi sono divertita, ho provato una serie di emozioni inedite. Vito Coppola è stato importantissimo, mi ha dato una motivazione che non avrei trovato con un’altra persona. Lui è un ragazzo di Eboli e quindi abbiamo tanti tratti in comune, fra cui una purezza e un modo di porsi eccezionali. Lui è un insegnante pazzesco, sicuramente con il tempo riuscirà a imporsi come grandissimo professionista anche in tv e gli auguro veramente di spaccare tutto”.

Arisa piange per mamma Assunta: "Grandi problemi di salute"/ "Due brutte malattie..."

ARISA: “MA SIAMO IN DIRETTA?”. POI SCOPPIA IN LACRIME

Poco dopo, a “Citofonare Rai 2”, Arisa ha precisato: “Desidero tuttora l’amore, ma si possono anche desiderare cose che non si possono ottenere. L’amore ha i suoi codici e purtroppo noi pensiamo che le donne e gli uomini non abbiano ruoli. In realtà, le coppie che vedo io li hanno: la donna fa la donna e l’uomo fa l’uomo”. Poi, comincia a piangere: “Ma siamo in diretta?”, ha chiesto, prima di cedere alle lacrime.

A quel punto, le si è avvicinata Paola Perego e Arisa ha chiesto “un po’ d’acqua. Va tutto bene, succede. La devo smettere di manifestare tutte le emozioni, adesso divento la piagnona della tv. Non è che non ho paura di mostrare le emozioni, è che purtroppo escono, devo fare un corso di repressione emotiva. Non parliamo d’amore”. A crisi superata, Arisa ci ricasca e piange di nuovo, con Simona Ventura che manda la pubblicità: “Andiamo in pausa, torniamo tra poco. Diamo un bicchiere d’acqua ad Arisa e torniamo”.

Arisa esclusa da Sanremo 2022/ "Nessuna polemica, ma lo avrei fatto volentieri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA