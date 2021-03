Arisa: “Rudy Zerbi mi corteggia, ho le prove!”/ Commento scottante “Mi ha scritto…”

Continuano a stuzzicarsi Arisa e Rudy Zerbi nel corso della nuova puntata del serale di Amici 2021 e arrivano anche rivelazioni scottanti. La coppia Celntano-Zerbi, anche questa sera, dà il via alle sfide e chiama come squadra sfidante quella di Lorella Cuccarini e Arisa. Zerbi, allora, stuzzica subito la cantante: “Mi dispiace vedere Arisa là sopra e la voglio sempre di fronte a me. Con questo taglio nuovo di capelli sei fantastica!” Lei allora lancia la bomba: “Maria, Zerbi mi corteggia, ho le prove!” Lui cerca di prendere parola, ma la cantante continua e svela di un commento lasciato da Rudy sotto una sua foto: “Mi ha scritto facendo commenti estetici e scrivendomi ‘Impossibile resisterti’ sotto una foto”.

Giuseppe Anastasi, ex Arisa/ Dalla loro unione è nata "Sincerità" ma poi...

Arisa e Rudy Zerbi, botta e risposta piccante ad Amici 2021

L’accusa di Arisa a Rudy Zerbi viene da lui rilanciata. Il prof spiega infatti di aver ricevuto da lei un messaggio in cui le chiede di andare a passeggiare insieme una sera. Arisa però spiega cos’è realmente accaduto: “Ho visto nelle sue stories che andava a passeggiare con il cane in questa strada lunga e senza macchine e poiché anche io ho un cane gli ho chiesto una volta di andare insieme.” ha concluso Arisa. Un botta e risposta piuttosto acceso, dunque, già all’inizio della puntata.

LEGGI ANCHE:

Andrea di Carlo, ex compagno Arisa/ Lei chiude: "Matrimonio lampo? No grazie.."ARISA/ “Mi vedo sempre male e brutta, penso di avere un incantesimo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA