Arisa/ Sarà ancora il suo look a colpire? (Una storia da cantare)

Arisa, una carriera ricca di successi

Arisa sarà ospite oggi, 30 novembre, a Una Storia da Cantare, il programma di Rai 1 che nella terza ed ultima puntata omaggerà Lucio Battisti. All’anagrafe Rosalba Pippa è senza dubbio una delle cantanti più amate. Arrivata al successo nel 2009, grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Sincerità (clicca qui per il video ufficiale), Arisa è tornata sul palco dell’Ariston l’anno successivo con Malamorenò. Entrambi i brani sanremesi sono stati il preludio di album omonimi, che hanno riscosso grandi successi e hanno portato la cantante in tour per tutta l’Italia. Nuovamente a Sanremo nel 2011, anche se in veste di ospite, duetta con Max Pezzali il celebre brano Mamma mia dammi cento lire, rivisitato in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia. Dal 20 ottobre 2011 Arisa è uno dei quattro giudici del talent show X Factor – versione italiana. Fin dalla sua prima apparizione al Festival, nella sezione Giovani Proposte, Arisa ha conquistato tutti con la sua voce ed il suo look decisamente stravagante con il quale proponeva in chiave contemporanea la moda tipica degli anni ’20.

Arisa, un look in continua evoluzione

Arisa, ospite a Una storia da cantare, ha cambiato più volte il suo look, talvolta modificando il colore dei capelli, altre volte passando dai capelli cortissimi al caschetto. Proprio un suo radicale cambiamento l’ha portata recentemente a mostrarsi con una chioma lunga e nera che ha sollevato qualche polemica. A dare inizio ad una diatriba tra lei e Levante (ex collega e giudice di X Factor) è stato un articolo apparso su Vanity Fair intitolato “La nuova Arisa come Levante”. L’ipotesi che la cantante abbia copiato il look dalla collega non è affatto piaciuta ad Arisa, che non ha esitato a rispondere alle illazioni fatte poi da Levante sui social. In realtà sembra che le extension che le hanno permesso di sfoggiare quella folta chioma sono in realtà servite a regalarle l’immagine di se a lungo sognata. Sui social infatti la cantante ha rivelato la vera ragione del suo look cortissimo, talvolta addirittura rasato. In realtà tutto nasce da un problema di tricotillomania. Il disturbo ossessivo-compulsivo che affligge la cantante la porta a strapparsi i capelli. Ma al di la del look insolito e stravagante resta quella voce così particolare e melodiosa che ha fatto innamorare della cantante moltissimi fans.

