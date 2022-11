Arisa, scoppia a piangere in diretta ad Amici 2022/ Cosa è successo alla cantante?

Arisa si emozione e piange in studio ad Amici 2022: ecco perchè

Arisa si è commossa in studio ad Amici 2022 per le parole di Maria De Filippi nei suoi confronti. Tutto è partito dal fatto che gli allievi Aron, Tommy e Niveo dovevano esibirsi sulle note del brano Imagine senza averlo prima provato. A questo punto la conduttrice ha suggerito alla maestra di cantare per prima, così da dare una dimostrazione ai ragazzi.

“Avevo chiesto ad Arisa di cantarla, così dà un esempio” esordisce la De Filippi come riporta Superguidatv, ma Arisa si è rifiutata e ha dichiarato: “Magari gli do un esempio da seguire o da non seguire“. A questo punto, la queen Mary replica: “Ma smettila. Sei bravissima tu, la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare. Quando non avrai paura vorrà dire che non hai più niente, lo penso davvero”. A questo punto, la cantante scoppia a piangere: “Lacrime di merd*a. Grazie Maria” e poi continua anche dopo l’episodio nascondendo la commozione con degli occhiali neri. Cosa sarà successo ad Arisa?

Arisa, in occasione di un’intervista rilasciata su Gente, si racconta a tutto tondo ancora una volta; dalla gioia di essere tornata ad Amici 2022 nel ruolo di maestra di canto, al forte desiderio di maternità.

Su quest’ultimo, Ala cantante confessa: “Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero felici di fare gli zii (ride, ndr)?“

