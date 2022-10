Arisa senza filtri, a 40 anni: “Temevo quest’età..”/ “Un figlio? Lo farei da sola”

Amici 22 di Maria De Filippi, Arisa si racconta a tutto tondo come donna, artista e aspirante mamma sognante

É la re-entry alla cattedra dei professori di Amici 22 di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di canto, e intanto Arisa torna a raccontarsi a tutto tondo, come donna e artista. L’occasione che la cantante di Sincerità ha per tornare a parlare di sé é un’intervista rilasciata tra le pagine di Gente, dove la “figliol prodiga” di Amici 22 non solo si dice entusiasta di essere rientrata nella scuola di Maria De Filippi come prof.ssa di ruolo nel canto. Dopo l’esperienza di concorrente ballerina intrapresa a Ballando con le stelle 2021, per cui aveva rinunciato al talent, si apre senza filtri anche sui 40 anni compiuti da poco e il desiderio di maternità che sente in modo sempre più forte, tra i sogni custoditi nel cassetto.

“Ho 40 anni, temevo questa età ma mi sta piacendo… ho una nuova consapevolezza”, svela la cantante che lo scorso agosto 2022 ha compiuto 40 anni. La ritrovata insegnante di canto ad Amici 22 di Maria De Filippi non lesina quindi dichiarazioni sul raggiungimento del nuovo traguardo anagrafico. L’artista fa sapere di essere in rapporti di amicizia “con i miei 40 anni”, un’età che in passato al solo pensiero di raggiungerla la spaventava e che ora però la vede sfoggiare un look determinato, aggressive, ma al contempo sognante, dai capelli corti in tinta biondo platino, come una vera popstar.

«Sto facendo amicizia con i miei 40 anni, compiuti ad agosto. Ogni giorno è migliore di quello passato e porta con sé l’emozione e la curiosità per quello che verrà. Confesso che temevo questa età, invece mi sta piacendo -ammette-. Prima pensavo che tutto fosse possibile e cercavo sempre di spingermi avanti, tentando di realizzare l’impossibile. Ora ho imparato a dare tempo al tempo, a volermi bene, ho compreso l’importanza di prendermi cura di me», aggiunge l’insegnate del ribelle allievo cantante Wax, che ad Amici 22 é tacciato di offese lesive della persona al talentscout Rudy Zerbi.

In Arisa vive una continua rivoluzione che emerge anche dalla metamorfosi irrefrenabile nel look e la voglia di mettersi in discussione prendendo parte ad esperienze sempre nuove, com’é accaduto con il passaggio a Ballando con le stelle e la rinuncia ad Amici 21 lo scorso anno.

«Prima mi sentivo eternamente piccola,

sempre bisognosa di qualcosa, di qualcuno -prosegue poi passando a parlare anche della sfera affettiva, dall’alto del suo status di single-,mi sentivo incompleta. Ora invece ho una nuova consapevolezza: non ho bisogno di altro per stare bene, ma per stare meglio, sia che si tratti di amicizia, di lavoro, d’amore. Per me è una conquista, è come se avessi vinto la guerra, la mia guerra. Inoltre, ora mi trovo a riflettere di più sul tempo da passare con le persone, che è prezioso. Ho capito che non può andare bene tutto nella speranza che le persone cambino. Ora se non mi sento accesa subito, dai primi gesti, dalle parole, passo avanti»>.

Col senno di poi Arisa dichiara di aver imparato a volersi bene, tanto che oggi mangia sano e si tiene in forma con l’attività fisica. Ma non solo. Lei non é per i rapporti di circostanza e convenienza e al momento ha una frequentazione top secret: «Ho un’amicizia profonda con un uomo

leggermente più grande di me. Ci stiamo

conoscendo, è una persona che mi piace:

colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro. Ho capito che la vita privata è preziosa e deve restare tale per mantenere il suo valore. In passato non l’avevo così chiaro»>. In amore é cauta, perché crede che in un rapporto a due non serve imporsi o elemosinare attenzione e che tutto debba fluire in modo spontaneo.

Arisa e il ritorno ad Amici 22 di Maria De Filippi

Sin dai 22 anni di età ha avviato un percorso di analisi di psicoterapia, che l’aiuta a riscoprirsi ogni volta che é in una nuova fase di cambiamento nella sua vita, e oggi più che mai sente forte il desiderio di maternità: “Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero felici di fare gli zii (ride, ndr)?”. Quindi svela l’aneddoto di un momento di vita ricorrente: “Papà mi sgrida sempre perché non ho una relazione lunga, stabile, ma io gli dico che l’amore è una questione di fortuna, che le coppie devono funzionare perfettamente per mettere su famiglia, e non è scontato che accada. Io ho come esempio i miei genitori: per me la famiglia è la sorgente dell’amore».

E non mancano dichiarazioni neanche sul rientro ad Amici e il suo rapporto con la didattica del canto e gli allievi nella scuola di Maria De Filippi, dove fa discutere il caso Wax: “Del rapporto con questi ragazzi mi arricchisce, per loro mi sento un po’ come la sorella maggiore, un

po’ come la mamma. Amo poterli seguire, essere d’aiuto in questa loro fase delicata

di vita, fatta di sogni, speranze e ambizio-

ni. Sono puri, carini, talentuosi”.











