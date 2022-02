Arisa sexy a Sanremo 2022/ Look mette in risalto curve: “La mia bella femminilità”

«È troppo bella la vita – scrive Rosalba Pippa, aka Arisa, sui social –, generosa, come un cesto di doni sempre pronto ad offrirci qualcosa. Per esperienza le scelte migliori e che ti portano più lontano sono quelle guidate dalle emozioni. Ieri sera mi sono emozionata tantissimo ed era già successo con “Fino all’alba” di emozionarmi così. È un racconto puro e delicato che mi ricorda la piccola Rosa che sognava ad occhi aperti da ragazzina». Così, dunque, Arisa commenta il suo ritorno al Festival di Sanremo 2022. È un’Arisa tutta nuova (ancora una volta) quella che si è esibita sul palco dell’Ariston con “Fino all’alba”. Un ritorno per confermare il feeling con quel luogo che, nel 2009, l’ha vista salire sul podio tra le nuove proposte, grazie al brano “Sincerità”. Conquistando, allora, con la voce da usignolo, il sorriso ingenuo e con un look castissimo ma potente, caratterizzato da una folta frangetta e occhialoni neri.

ARISA, OSPITE A SANREMO 2022/ Canta "Fino all'alba" possibile Inno di Milano Cortina

Da quel giorno, la 39enne è cresciuta, artisticamente, certo, ma anche a livello personale, segnando ed esprimendo ogni passaggio della sua vita, non solo con la musica ma anche attraverso il suo aspetto. Sbocciando e mutando, infinite volte. Camaleontica e mai scontata. Negli anni, Arisa è diventata donna, pienamente consapevole del suo essere. L’artista ha così valorizzato sempre di più anche il suo corpo, il suo personalissimo fascino. Lo ha fatto abbattendo ostacoli mentali, con la voglia di amarsi e di scoprirsi seriamente. Senza paura alcuna del giudizio altrui. Uno “scoprirsi” che ha attuato sul palco di “Ballando con le stelle”, mostrando tutta la sua sensualità, con la determinazione di non nasconderla più. Anzi!

Qual è l'inno Olimpiadi Invernali 2026?/ A Sanremo 2022 i brani finalisti del contest

ARISA, LA SVOLTA SEXY SU INSTAGRAM E IL LOOK DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

La pagina Instagram della cantautrice testimonia questa sua decisione. Rosalba, infatti, ama raccontarsi e condividere i pensieri con i follower e, tempo fa, ha lasciato tutti a bocca aperta, mostrando il “lato b” con orgoglio. «Oggi si lavora», recita il testo a corredo dello scatto. «Ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato». Invitando così tutte a essere donne, senza la vergogna che i secoli passati hanno “donato” al gentil sesso. Donne, sì, spudorate e decise nel riprendersi quello che per troppo tempo è stato loro negato e fatto pesare. «Per chiunque ci si senta – conclude – è un diritto, non un reato, né una condizione di serie B. “DONNA” repeat after me. Riempitici la bocca e l’autostima, lascia stare le altre stronzate, vivi e amati».

Fidanzato Arisa, da Andrea Di Carlo e Vito Coppola: gli ex/ "Il mio cuore batte a vuoto"

E anche questa volta, sul palco dell’Ariston, andando oltre l’interpretazione, l’artista cattura l’attenzione anche grazie all’outfit: un abito nero firmato Nicola Pantano. La caratteristica del vestito è quella di basarsi sul “metodo del layering” (stratificazione). Il bustier, con stecche e coppe, infatti, è in bella vista, evidenziando le sensuali curve di Arisa. Sotto il corpetto, il lungo abito sottoveste, nero e fluido. E per finire, gioielli Rue des Mille per incorniciare la sua bellezza e, ai piedi della moderna regina della musica, degli altissimi sandali Roger Vivier. Una scelta stilistica, quella del bustino ad avvolgere il vestito, che, ovviamente, non tutti hanno capito, commentando che Arisa si era vestita al contrario… Gli amanti della moda, invece, sono certi che, proprio quello, sarà il trend della prossima stagione e che la cantante lo abbia magnificamente anticipato e svelato. E siamo sicuri che lei, con le sue continue evoluzioni e voglia di sperimentare, ci sorprenderà ancora, presto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA