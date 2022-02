Arisa/ “Sono ancora in tempo per dei figli: un semino che vuoi che sia? L’amore…”

Arisa ha fatto il suo esordio nello studio di Domenica In mostrandosi molto dimagrita, come notato dalla stessa padrona di casa Mara Venier. La cantante sta cercando una casa molto grande a Roma con tanto di terrazzo e tre camere: “Figli miei? Mo vediamo, sono ancora giovane”, ha scherzato l’artista, “sono ancora in tempo, conosco gente che ha fatto figli a 45 anni. Se devo trovare un compagno? Massì, un semino cosa vuoi che sia!”.

Durante la pandemia, Arisa ha svelato di averla vissuta in modo molto triste. Oggi sembra molto cambiata ed è lei stessa ad ammetterlo. Oggi Arisa ha negato di aver trovato un amore ma sicuramente ha trovato molto altro: “Gli amori possono dare anche delle rotture”, ha scherzato ancora.

Arisa e la straordinaria carriera musicale

Spazio poi alle partecipazioni al Festival di Sanremo di Arisa. Quello a cui è più legata è il Sanremo del 2009 con Sincerità: “Ha cambiato tutto nella mia vita”, ma poi la svolta è arrivata nel 2012 con La Notte: “Mi sono presa un po’ di respiro, una canzone che è piaciuta a tutti tanto da farla anche in Brasile”.

Rosalba Pippa ha occupato poi una bellissima parentesi dedicata alla sua musica, con un medley dei suoi maggiori successi. “Tu non hai una voce, hai un dono del Signore, uno strumento musicale”, ha commentato la conduttrice Mara Venier, che ha chiesto il bis de La Notte, sostituita all’ultimo da Cuore con l’ingresso di Vito Coppola, stranamente “freddo” nei confronti della cantante.

