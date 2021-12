Arisa “Sono in crisi”/ Cosa succede a poco dalla finale di Ballando con le Stelle?

Momenti di agitazione per la cantante Arisa in vista della finale di Ballando con le Stelle. “Sono veramente in crisi”, ha confessato prima della diretta di questa sera su Rai 1. L’aspirante ballerina, ancora in lizza per la vittoria dell’edizione 2021 del programma di Milly Carlucci, sente la pressione della finale e ha affidato ad Instagram uno sfogo pre gara. “Ragazzi come va? Io sto bene grazie, ho appena mangiato una scatola di lupini, mi sto preparando alla finale“, ha raccontato ai follower nelle storie. Subito dopo non ha fatto mistero di provare una forte agitazione e ansia da prestazione: “E vabbè ci sta, colpi di scena! Meglio prima che dopo. Vediamo stasera che succede. Votate ciao”.

Se Arisa sente l’agitazione, il suo maestro Vito Coppola si sente pronto a battagliare per vincere Ballando con le Stelle 2021. Così, poco prima dell’inizio della puntata, anche lui si è fatto sentire sui social network, dove ha chiamato a raccolta tutti i fans. “Prendiamo la carica per questa sera che c’è la finale! Votate tutti, ci vediamo questa sera, sosteneteci”. Dando una sbirciata ai commenti social, comunque, Arisa e Vito Coppola sembrano tra i favoriti alla vittoria di Ballando. Vedremo se la gara confermerà i pronostici e soprattutto se l’agitazione farà brutti scherzi alla cantante.

