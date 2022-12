Arisa: dichiarazioni su “Amici” e insicurezze/ “Rudy ha detto che sono bellissima…”

Arisa, le dichiarazioni su Amici: “Rudy ha detto che sono bellissima”

Verissimo in occasione delle vacanze natalizie ci regalerà alcune delle migliori interviste del 2022, tra queste vi è quella della grande cantautrice italiana Arisa. La cantante (Rosalba Pippa) ha raggiunto il successo nel 2009 partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Sincerità“, da quel momento in poi non si è più fermata e la sua scalata al successo è stata così grande da portarla tra i banchi di Amici di Maria de Filippi nei panni di insegnante di canto.

Arisa ha un nuovo fidanzato?/ "Con Vito Coppola non sono riuscita a confrontarmi. Oggi amo…"

A Verissimo Arisa, in merito al suo ruolo nella scuola di Amici, aveva dichiarato: “Sono cambiate tante cose, è un programma che riesce a rinnovarsi e ci sono sempre novità bellissime. I miei colleghi li ho trovati belli agguerriti anche se Rudy ogni tanto si ferma e mi fa qualche complimento, stamattina mi ha detto che sono bellissima”. Arisa è molto contenta anche dei ragazzi che segue all’interno della trasmissione, per lei sono delle persone e dei personaggi unici, ognuno ha delle particolarità che apprezza molto: “Sono dei gioiellini che hanno una storia interessante da raccontare, sono emotivamente pieni. Per me la cosa importante è essere se stessi”.

Amici 22, al via la sfida Spotify/ Wax e Aaron volano, NDG, Tommy Dali, Piccolo G...

Arisa, l’insicurezza e i cambiamenti estetici: “A volte ci stanchiamo di noi stessi”

Al di la della carriera artistica, per Arisa ci sono altre cose molto importanti: la sua famiglia e il suo benessere personale. Per i fan della cantante, non è un segreto il fatto che in passato lei non si sia piaciuta totalmente, soprattutto esteticamente; spesso questo è stato visibile al pubblico anche nel corso del talent della de Filippi, quando la conduttrice ha provato a dirle che era bellissima ma lei pur ringraziando, non ne sembrava convinta.

Sebbene Arisa sia sempre stata una donna molto sensibile, allo stesso tempo è anche molto forte. A Verissimo aveva dichiarato di aver preso parte della sua forza dalla famiglia, una famiglia umile ma che ha sempre dato il massimo e che le ha trasmesso molti valori e tanta grinta. Al di la del contesto familiare, la cantante, nel 2022, ha anche adottato alcuni cambiamenti estetici che ha descritto in questo modo: “Quando sono cambiata, sono cambiata sempre per qualcosa o per qualcuno ma soprattutto per la musica, a volte percepivo che il mio aspetto non era tanto compreso. Ho cercato sempre un modo per vedere allo specchio qualcosa che potesse piacermi, anche perché a volte ci stanchiamo di noi stessi. Cambio fuori ma rimango sempre quella che sono dentro”.

Arisa: "Sognavo di essere come Giovanni Paolo II"/ "Canto per la pace e l'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA