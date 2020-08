Arisa/ Video, l’artista torna con un live a Tagliacozzo per la gioia dei fan

Anche Arisa si trova in giro per l’Italia, a cavalcare la libertà del momento e del ritorno della musica dal vivo. Nei giorni scorsi è stata a Tagliacozzo per un live che ha raccolto diversi suoi fan. “Ore 12, caldo, sosta“, aveva scritto su Instagram prima del concerto, “Ricominciare Ancora domani, Tagliacozzo… non mancate. Ci tengo di brutto a cantare con voi”. Il set poi ha colpito molto l’artista. Lo rivela in un altro post, dove mostra il caagnolino Nino.

“Ieri doppio set a Tagliacozzo, molto fico”, ha scritto, “c’era una madonnina affacciata alla finestra e voi eravate carichi, caldi e generosi. E lui è Nino, si sempre lui!”. Clicca qui per guardare il post di Arisa. Tramite le sue Stories, scopriamo inoltre che Arisa ha fatto un tour de force nelle ore successive al live. Un bel pomeriggio intero in macchina, poi una serata riposante con il manager Lorenzo Zambelli. I due sono rimasti svegli fino a oltre le 2. “Ma non hai sonno?“, gli ha chiesto ad un certo punto Arisa, senza però ottenere alcuna risposta.

Arisa, l’artista gioca col pubblico

Capelli lunghi o corti? Arisa sta giocando parecchio con il suo look negli ultimi mesi e non sempre i suoi exploit vengono apprezzati dagli ammiratori. Nei giorni scorsi però Arisa è ritornata a sorprendere i suoi fan grazie al debutto su TikTok, dove ha deciso di esibirsi usando il suo vero nome, Rosalba Pippa. Un progetto di cui la cantante aveva parlato sui suoi profili proprio nei giorni precedenti, chiedendo ai followers di suggerirle qualche coreografia da realizzare. Ed eccola lì a mostrare i suoi passetti, mentre in sottofondo spicca un estratto della sua canzone Ricominciare ancora.

Oggi, sabato 15 agosto 2020, Arisa sarà inoltre una delle ospiti che vedremo su Rete 4 grazie alla replica di Una serata bella per te, Mogol!. La cantante interverrà verso la fine della serata con Perchè no, un brano del ’78. Poi lancerà un appello particolare: “AAA cercasi pezzo inedito veramente meraviglioso dal maestro Mogol”. Non è la prima volta che l’artista interpreta questa canzone di Lucio Battisti, scritta da Mogol. Ha avuto modo infatti di esibirsi proprio di fronte al paroliere italiano in un’altra serata televisiva, guidata dal direttore d’orchestra Diego Basso. Clicca qui per guardare il video di Arisa.

