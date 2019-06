ARISA/ Video, Tam Tam nuovo singolo e rivela: “soffro di ditricotillomania” (Ballata per Genova)

Ci sarà anche Arisa sul palcoscenico allestito prezzo Piazza Kennedy a Genova in occasione della serata – evento “Ballata per Genova“. Venerdì 14 giugno in diretta su Rai1 andrà in onda lo spettacolo organizzato dal Comune di Genova con la collaborazione di MSC Crociere e Rai1 a dieci mesi dalla terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi. Un evento pensato ed organizzato per ricordare non solo la tragedia, ma rimarcare come la città abbia voglia di ricominciare a vivere. Per l’occasione saranno quattro i conduttori chiamati a presentare l’evento: Lorella Cuccarini, Antonella Clerici, Amadeus e il duo Luca e Paolo. Tantissimi poi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico: Gino Paoli e Danilo Rea; Cristiano De Andrè, Raf e Umberto Tozzi, Elodie, The Kolors e naturalmente Arisa. Non solo, sul palco anche cantautore importanti come Piero Cassano dei Matia Bazar, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Franco Gattidei Ricchi e Poveri. In collegamento da Roma, invece, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Arisa confessa su Instagram: “ecco perchè…”

Reduce dalla partecipazione alla finale di The Voice of Italy 2019, Arisa è tornata a far parlare di sé sui social dove ha confessato di soffrire di una malattia. Ad ammetterlo la stessa interprete de “La notte” che su Instagram ha rivelato di soffrire di ditricotillomania. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un disturbo ossessivo compulsivo che porta le persone affette a strapparsi i capelli. Per questo motivo la cantante non si fa crescere i capelli e per sua stessa ammissione in una delle tante Instagram Stories ha rivelato: “ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”. La confessione è arrivata alla domanda di uno dei tantissimi fan che le ha chiesto perchè non si facesse crescere i capelli.

Arisa: Tam Tam è il nuovo singolo

Intanto la cantante in questi giorni ha pubblicato anche il terzo singolo dall’album sanremese “Una nuova Rosalba in città”. Dopo “Mi sento bene” e l’omonima traccia, Arisa ha puntato su “Tam Tam”, una canzone allegra e spensierata che potrebbe fare molto bene in vista dell’estate 2019. Non solo, la cantante ha prestato la sua voce anche nel ritornello di “Dj di M****” il nuovissimo singolo pubblicato dallo Stato Sociale, la band di “Una vita in vacanza”, che per l’estate ha puntato su Arisa e Myss Keta.





