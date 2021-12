Arisa, vincitore ballando con le stelle 2021/ Polemiche e flirt con Vito Coppola

Arisa ha vinto Ballando con le stelle 2021

Arisa, in coppia con il ballerino Vito Coppola, ha vinto Ballando con le stelle 2021. “È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata”, ha detto la cantante al Corriere della Sera. Nel corso del programma Arisa ha stretto un intenso rapporto con il suo insegnate di ballo, Vito: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”. Il ballerino, classe 1992, ha scritto una lettera alla sua allieva: “Da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque”.

Arisa “Vito Coppola? Senza lui al mio fianco…”/ Mara Venier “ormai siete una coppia”

Arisa: la delusione per Sanremo 2022

Durante la puntata finale di Ballando con le stelle 2021 non è mancato un momento critico per Arisa. Selvaggia Lucarelli le ha chiesto quanti Festival di Sanremo avesse fatto: “Otto e avrei voluto anche partecipare quest’anno in realtà, purtroppo però la mia canzone non è passata, capita”. Quando la Lucarelli l’ha paragonata ai Jalisse – non ammessi al Festival per la 25esima volta consecutiva) – Arisa ha replicato: “I Jalisse l’hanno fatto una volta sola, io ne ho fatti otto, forse quest’anno hanno detto ‘pausa’…”. Sul Corriere della Sera ha spiegato che partecipare a Sanremo sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno: “Mi è venuto spontaneo parlarne, non c’è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, “Ero romantica”, è autoprodotto, ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio”.

LEGGI ANCHE:

ARISA E VITO COPPOLA, BALLANDO CON LE STELLE/ Sono loro i vincitori "è tutto vero?"Arisa bacia Vito Coppola/ "Gielo ha proprio strappato", Mussolini li becca e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA