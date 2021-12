Arisa “Vito Coppola? Senza lui al mio fianco…”/ Mara Venier “ormai siete una coppia”

Arisa si è esibita sulle note del brano “Altalene”, tratto dall’album “Ero romantica”, ospite oggi della trasmissione Domenica In, dopo aver vinto ieri la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. “Mi dispiace, chiedo scusa al pubblico perché sono raffreddata e ho cantato in playback”, ha commentato subito dopo. Mara Venier si è complimentata per la sua vittoria, ma Arisa ha ricordato come i complimenti siano anche per Vito Coppola, assente nel corso dell’intervista: “Abbiamo deciso insieme di riservare questo momento al disco”.

ARISA E VITO COPPOLA, BALLANDO CON LE STELLE/ Sono loro i vincitori "è tutto vero?"

“E’ stato bellissimo, mi ha dato tantissimo, veramente. Era una cosa sulla quale non contavo. Un po’ di tempo fa ho fatto questo reality, Montebianco, ma anche lì non ci contavo. Invece qui è andata che settimana dopo settimana diventava sempre più importante”, ha spiegato. Milly Carlucci le ha permesso di promuovere il suo disco e questo le ha dato una motivazione in più. Parlando di Vito Coppola ha spiegato: “Se non avessi avuto lui al mio fianco non ci sarei riuscita. Gli voglio bene”, senza però aggiungere altro. Mentre Mara Venier si è fatta sfuggire un “tanto ormai siete una coppia”.

Arisa bacia Vito Coppola/ "Gielo ha proprio strappato", Mussolini li becca e...

Arisa si racconta a Domenica In: il messaggio della sua prof

Le telecamere di Domenica In si sono recate nel paese di origine di Arisa, raccogliendo le parole dei suoi concittadini, molto orgogliosi di lei e della sua appartenenza alla loro terra, Pignola. “Mia madre non c’è mai”, ha commentato. Adesso però per le festività natalizie andrà in famiglia. Tra le tante sorprese, anche un messaggio di Alfonsina Torre, sua ex professoressa della quale però la cantante aveva perso i contatti: “La vita è un po’ ingrata, perché quando tu cerchi di andare avanti ti lasci delle persone dietro”, ha commentato.

Arisa "Sono in crisi"/ Cosa succede a poco dalla finale di Ballando con le Stelle?

“E’ ancora bella, si trucca sempre nello stesso modo”, ha aggiunto dopo il video messaggio. Inconsciamente, secondo Arisa, si sarebbe ispirata proprio alla professoressa Alfonsina almeno nel look. Quindi si è esibita nuovamente “in rigoroso playback”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA