Arisa “Voglio duettare con Raffaele Renda”/ Fan di Amici: “Aveva ragione Tancredi!”

Qualche tempo fa abbiamo parlato dell’eliminazione di Tancredi da Amici 2021 e della sua prima azione ‘contro’ la sua prof Arisa ovvero averle tolto il like facendo discutere. Per giorni non si è parlato d’altro soprattutto perché in molti erano pronti a scommettere che l’eliminazione e la mancata valorizzazione del cantante fosse legata proprio alla poca dedizione di Arisa magari pronta a spingere altri in avanti. La prova di questo presunto complotto sarebbe arrivata proprio in queste ore quando proprio Arisa sui social ha ammesso che se dovesse scegliere una persona con la quale duettare sicuramente sceglierebbe proprio Raffaele Renda. Il suo pupillo calabrese uscito a metà percorso l’ha letteralmente conquistata tanto che, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha confermato di essere interessata ad un duetto con lui.

Arisa “Voglio duettare con Raffaele Renda”

In particolare, Arisa risponde: “Con chi mi piacerebbe duettare dei ragazzi di Amici? Secondo te con chi vorrei duettare io? Con l’amore mio, con Raffaele. Sarebbe un bel sentire. Raffaele è bravissimo”. Questa per i fan di Amici 2021 è la conferma che la coach era molto più dirottata verso il cantante calabrese e non verso Tancredi che, quindi, ha fatto bene a chiudere i conti con lei una volta uscito dalla scuola. Dal canto suo, intanto, Raffaele ha annunciato l’uscita di Foce meu, il suo disco, mentre Arisa non sa ancora se tornerà o meno ad Amici per la prossima edizione. Al momento dobbiamo accontentarci della sua risposta sperando davvero di vederli insieme sul palco.

