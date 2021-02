Arisa Vs Rudy Zerbi, è lite per Raffaele/ Anna Pettinelli interviene e…

Uno dei personaggi più discussi di questo Amici 2021 è Raffaele e anche oggi pomeriggio, nel nuovo pomeridiano, non mancheranno le discussioni relative proprio al suo percorso nella scuola. Secondo quanto si evince dalle anticipazioni sembra proprio che il cantante sarà di nuovo al centro di una polemica che chiamerà in campo tutti e tre i professori di canto di questa edizione con una spaccatura profonda che metterà in allerta anche Anna Pettinelli che oggi dirà la sua riguardo al giovane. Ma cosa succederà di preciso? Sembra che Raffaele si presenterà davanti ai giudici per tenersi la maglia cantando un pezzo inserendo le sue barre ottenendo subito la bocciatura di Rudy Zerbi che continua a dargli contro anche discutendo con Arisa che, manco a dirlo, lo difenderà anche oggi.

Arisa contro Rudy Zerbi ad Amici 2021, è di nuovo lite per Raffaele

A quel punto scatterà la lite proprio tra Arisa e Rudy Zerbi. La prima continua a premiarlo e complimentarsi con lui mentre Rudy Zerbi lo trova sempre acerbo e fuori posto. Questa volta nella discussione interverrà anche Anna Pettinelli che darà contro a Zerbi confermando anche lei l’interesse per Raffaele facendo quindi da spalla ad Arisa. Cosa ne sarà quindi del cantante a quel punto? Sembra che Raffaele, almeno per adesso, possa tenere la maglia ma non è detto che in settimana Zerbi non avanzerà una nuova richiesta di sfida per lui per il prossimo sabato. A quel punto il cantante rischia seriamente di fare la fine di Arianna ovvero uscire dalla scuola da eliminato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA