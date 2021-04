Arisa Vs Zerbi, lite ad Amici per Deddy e Raffaele/ “Usare la cosa del barbiere…”

È un continuo scontro tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici 2021. Anche nel corso della nuova puntata del serale, il coach non fa che stuzzicare la sua collega, facendo una battuta che infastidisce non poco la cantante. Lo scontro però si accende quando arriva il momento della comparata tra Raffaele della squadra di Arisa e Deddy per quella di Zerbi. Entrambi si esibiscono sul brano “Sorry seems to be the hardest word” ma con barre scritte da loro. Arisa però contesta subito un aspetto: nella lettera scritta da Rudy a Raffaele per comunicargli il guanto di sfida, fa riferimento al fatto che Deddy prima fosse un barbiere per sottolineare che il ragazzo non ha mai studiato eppure potrebbe facilmente batterlo. Arisa palesa il suo fastidio in diretta “Però usare la cosa del barbiere… Mettere anche la cosa televisiva della storia personale… non mi piace!” La polemica poi si riaccende dopo l’esibizione di Deddy che ha riscritto la canzone con parole d’amore che richiamano chiaramente la sua storia con la ballerina Rosa. Un colpo basso secondo Arisa, che rende la sua esibizione più popolare e facilmente comprensibile al pubblico in studio e a casa.

