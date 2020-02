Aristide Malnati/ Alleanza con Barbara Alberti? A rischio la sua popolarità sul web (Grande Fratello Vip 4)

Aristide Malnati è uno dei volti nascosti del Grande Fratello Vip 4, forse fin dal suo ingresso nella casa. Ora che Carlotta Maggiorana non è più in gioco, l’egittologo si trova quasi perso, senza alcun punto di riferimento femminile. Antonella Elia sta cercando di legare con lui a più non posso e sembra che fra i due sia nata una certa simpatia. Tanto che quando Aristide si è fermato a parlare a lungo con Clizia Incorvaia, la showgirl ha fatto finta di provare un moto di gelosia. Esclusa questa parentesi, Malnati riesce ad essere se stesso solo al fianco di Antonio Zequila. E’ l’amico infatti a permettergli di esternare certi suoi pensieri riguardo agli altri concorrenti. Parlando delle prossime nomination, l’egittologo ha rivelato di voler nominare ancora una volta Patrick Pugliese. Nella speranza che prima o poi possa uscire dalla casa. Anche se Er Mutanda ha instaurato un rapporto giocoso con il concorrente, Malnati continua a non vedere di buon occhio la sua presenza nel gioco e si augura che prima o poi possa essere messo alla porta? Il motivo a quanto pare sono i suoi continui scherzi, che lo avrebbero stufato fin dai primi momenti.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: il bel rapporto con Barbara Alberti

Aristide Malnati ha allacciato un bel rapporto con un altro concorrente del Grande Fratello Vip 4, ovvero Barbara Alberti. Parlando a tu per tu con la scrittrice, l’egittologo si è lasciato andare ad alcuni pensieri sulla loro natura di concorrenti. “Stiamo diventando maschere di noi stessi, caricature”, ha sottolineato. Anche la Alberti crede che ognuno di loro nella Casa stia seguendo il copione di un personaggio, anche se crede che sia normale visto il gioco in atto. “Perchè noi ci lasciamo catturare dal discorso, ci dimentichiamo di essere sensibili”, ha aggiunto Aristide quando l’amica gli ha rivelato di sentirsi soddisfatta nell’aver detto ad Adriana Volpe tutto ciò che pensava di lei. “Non mi preoccupo più, dico quello che penso come mi viene”, ha aggiunto poi, quando Barbara ha manifestato la decisione di non pensare troppo a quello che dice o non dice. Non è chiaro se si riferiscano a qualcuno in particolare o al gruppo in generale, ma è facile intuire come sia Aristide sia la Alberti non vedano di buon occhio le acque chete della casa. Intanto i fan vedono come pericolosa questa amicizia che è nata fra l’archeologo e la sceneggiatrice. Quest’ultima infatti è più che contestata sui social e Aristide rischia di fare la stessa fine o comunque di essere messo nel calderone degli antipatici del reality. In effetti non sta facendo molto per farsi apprezzare dal pubblico da casa, a differenza di quanto era avvenuto durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Non stupirebbe nemmeno scoprire che, forse, in questi giorni pensasse addirittura di voler ritornare a casa.

