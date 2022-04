Aristide Malnati, baci e toccatine a Elena Morali/ D’Urso stupita “Mani sulle tette!”

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 ha inizio con il consueto filmato che sintetizza alcuni degli avvenimenti più importanti accaduto in villa. Tra questi spicca la prima notte trascorsa in suite da Aristide Malnati ed Elena Morali. Arrivati primi nella scorsa puntata, i due hanno poi goduto di una settimana nella suite della villa in cui tutti i concorrenti convivono. Tra le candide lenzuola di un lettone, le telecamere ad infrarossi riprendono Aristide pronto ad avvicinarsi ad Elena Morali dall’altro lato del letto. Le dà un bacio quasi sulle labbra, poi le si avvicina di nuovo per un altro bacio e un altro ancora.

Aristide Malnati ci prova con Elena Morali: avances sotto le lenzuola

Sembrano finite qui le avances di Aristide quando, pochi istanti dopo, eccolo allungare un braccio per avvicinare a se la bella Elena Morali. Il braccio però al buio, finisce lì dove non deve, toccando il seno della pupa. Una scena che viene anche mandata in onda al rallentatore proprio per renderla ancora più chiara. In studio, Aristide cerca di giustificarsi: “La suite ispira delle azioni inconsulte, sono momenti di estasi, di affetto…” Barbara D’Urso, stupita, conclude: “Aristide, tu le hai toccato le tette!”

