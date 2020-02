Aristide Malnati, bestemmia in diretta al Grande Fratello Vip?/ La verità sulla frase

Aristide Malnati ha bestemmiato oppure no in diretta al Grande Fratello Vip 2020? Sembra che ormai sia questo il tormentone di chi guarda questo programma come se qualcuno fosse ancora interessato a squalifiche per queste cose e non al trash che il reality ci sta regalando. Mentre gli occhi di tutti erano puntati sulle smorfie e le risatine di Wanda Nara, sembra che ci sia stato qualcuno che si sia accorto di una presunta bestemmia pronunciata da Aristide Malnati in diretta tv proprio durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020. Come sempre accade in questi casi il video del momento è stato visto e rivisto, non dal GF ma dal pubblico e dal popolo dei social, e sembra che loro stessi alla fine abbiano “graziato” Aristide Malnati convinti che quella bestemmia che sembrava essersi udita non ci sia mai stata.

ARISTIDE MALNATI HA BESTEMMIATO IN DIRETTA AL GRANDE FRATELLO VIP?

Ma cosa è successo di preciso? In molti si sono detti certi di aver sentito Aristide Malnati, noto anche come Mummy, bestemmiare in diretta al Grande Fratello Vip 2020 addirittura parlando con Alfonso Signorini ma altri non hanno fatto altro che ribadire che di bestemmia non si è trattato e che il gieffino si sia limitato a dire: “È il mio karma” commentando proprio la questione di Antonella Elia dopo lo scherzo degli altri coinquilini che parlavano del due di picche rifilatogli da Antonella Elia dopo l’incontro con Pietro delle Piane e il loro lungo bacio. Come sono andate le cose? Siamo sicuri che non ci sia stata bestemmia in diretta, almeno per questa volta, ma il Grande Fratello Vip avrà sicuramente modo di controllare tutto.

